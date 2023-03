Fãs da Marvel, Avante: Cosplayer do Cavaleiro da Lua diz que a franquia o ajudou a sair da zona de conforto

Vinícius Eloan começou a fazer cosplay na pandemia e conta como a Marvel o incentiva a se aventurar em novos desafios.

O paulistano Vinícius Eloan, de 34 anos, decidiu fazer cosplay do Cavaleiro da Lua logo quando viu o primeiro episódio da série. Seu amor pela Marvel é algo que ele divide com o primo, da mesma idade, e que vem o instigando a se aventurar cada vez mais em novos desafios, como o mundo do cosplay.

Vinícius começou a se vestir de seus personagens favoritos da Marvel durante a pandemia de Covid-19, e começou a ter mais seguidores nas redes sociais, o que animou o paulistano a participar da última edição da Comic Con Experience (CCXP 2022), que ocorreu entre os dias 1 e 4 de dezembro de 2022, em São Paulo.





Como foi seu início no mundo do cosplay





“Eu já tinha ido nas edições de 2014 e 2015 da CCXP, mas com fantasias nada profissionais ou bem elaboradas", conta ele. Segundo Vinícius, um de seus amigos o inspirou a levar mais a sério o cosplay.

“Via ele se vestindo de personagens que amamos e achava incrível, decidi fazer algo parecido em 2019, quando comprei minha primeira fantasia. Planejei outra para 2020, mas daí veio o coronavírus e todos os eventos tiveram que ser adiados”, explica Vinícius.

Sem poder sair durante a quarentena, ele começou a postar vídeos vestindo fantasias de alguns de seus personagens favoritos. “A comunidade de fãs nas redes é muito receptiva, o pessoal apoia em tudo o que eu faço, fica empolgado com minha evolução. É muito legal”, conta.





Inspiração no Universo Cinematográfico Marvel





Antes focado em animes, Vinícius decidiu começar a criar fantasias baseadas em seus super-heróis favoritos. “Sempre fui fã da Marvel, então era natural eu me aventurar homenageando os personagens que amo. Eu só não me sentia pronto ainda. A franquia me motivou a sair da zona de conforto”, afirma.

Assistindo ao primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, série original do Disney+ lançada em 2022, Vinícius teve um insight. “Eu estava com a minha namorada e de repente falei: um dia, eu quero fazer esse personagem”, ele conta. “Ela me respondeu: então vamos fazer!”.







A primeira vez como Cavaleiro da Lua

Segundo Vinícius, uma de suas maiores incentivadoras é a companheira. “Tudo que eu proponho ela me apoia”, diz ele. Faltando dois meses para o evento Brasil Game Show (grande festival que reúne fãs de games, cuja última edição ocorreu em outubro de 2022, em São Paulo), os dois fizeram os preparativos para a fantasia.

“Eu estava criando antes uma roupa de Soldado Invernal, então usei algumas partes dela para essa do Cavaleiro da Lua. Mesmo com o prazo apertado conseguimos fazer tudo a tempo para o meu cosplay na BGS”, conta.

Com o sucesso na feira de jogos, ele decidiu comparecer ao primeiro dia da CCXP 2022 como cosplayer do mesmo personagem. “É muito incrível ver os fãs impressionados, a criançada me parava para dizer que parecia que eu tinha saído direto da série do Disney+ e para estar ali pessoalmente com eles. Isso me motiva a continuar fazendo cosplay”, afirma Vinícius.





Amor pela Marvel

Depois de homenagear o Cavaleiro da Lua, Vinícius foi atrás dos quadrinhos originais do personagem. Mas antes, ele já tinha seus super-heróis favoritos da Marvel. “Meu primo tem a mesma idade que eu e colecionava as HQs da Marvel, então eu divido essa paixão com ele”, explica.

“Meu personagem favorito de todos é o Homem-Aranha. Também gostava demais do Gambit dos X-Men. Daí depois, com o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), passei a gostar demais do Homem de Ferro e do Thor”, afirma.

Segundo Vinícius, no entanto, ele ainda não se sente pronto para fazer o aracnídeo. “Não acho que tenho porte, mas estou planejando fazer outros super-heróis da Marvel além do Cavaleiro da Lua. O Soldado Invernal, outro personagem que adoro, já está quase pronto”, conclui.

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar Marvel Insider!