Fãs da Marvel, Avante: Cosplayer de Thor conta como super-heróis o inspiram a ser melhor

Christian Fritzen tem como personagem favorito o Deus do Trovão, mas também faz cosplay de outros heróis da Marvel.





O cosplayer profissional e animador de festas de Porto Alegre (RS), Christian Fritzen, de 27 anos, conta que os personagens da Marvel servem de inspiração para ele e para as crianças para quem se apresenta, o que o motiva a continuar na profissão e alimenta seu amor pela franquia.

“É muito bacana ver como o Capitão América, o Hulk, o Homem Aranha e, claro, o Thor têm impacto na vida das pessoas. Quando eu me visto assim, me sinto um super-herói de verdade”, disse ele no primeiro dia oficial da Comic Con Experience, também conhecida como CCXP, do ano passado.





Cosplayer de Thor fez sucesso na CCXP





Christian foi um dos cosplayers mais disputados para tirar fotos na frente ao estande de mais de mil metros quadrados da Disney ao longo da CCXP 2022, que foi realizada em São Paulo durante os dias 1 a 4 de dezembro.

“O Thor é meu personagem favorito e como vim de longe, lá do Sul, escolhi trazer a fantasia que mais gosto, já que minha bagagem não poderia ser muito grande”, explicou Christian. Ele voou até a capital paulista justamente para participar do maior festival de cultura pop da América Latina, a CCXP.

A fantasia do deus nórdico foi feita à mão por ele mesmo, que também produz outros figurinos que usa como cosplayer. “Ao longo do tempo vou acrescentando cada vez mais detalhes, como na minha roupa de Capitão América, que foi o primeiro super-herói que comecei a fazer cosplay”, conta ele.







Christian faz cosplay do Capitão América e de Thor





Christian explica que no início, há quase cinco anos, acreditava ser mais parecido com Steve Rogers, o Capitão América – o líder representado por Chris Evans e atualmente por Anthony Mackie nos filmes do UCM. Por isso, o escolheu primeiro para homenagear com cosplay. No entanto, as pessoas sempre comentavam que ele era muito parecido com o Thor.

“Quando ele apareceu de cabelo curto em Thor: Ragnarok, eu ouvi muito que eu precisava me vestir como ele e hoje é como eu mais gosto de me apresentar”, afirma. Christian acredita ter um humor bastante parecido com o personagem que admira.





Ser cosplayer dos super-heróis Marvel é uma honra





Além dos dois personagens, Christian também costuma se vestir de Homem-Aranha e Hulk. “Adoro os dois também, mas acredito que para o Homem-Aranha eu sou muito grande, mas mesmo assim insisto porque adoro o personagem”, ele explica.

Segundo ele, apresentar os super-heróis da Marvel é uma honra para ele, que os considera ótimos exemplos e figuras inspiradoras. “Eles me inspiram a ser alguém melhor e vejo como isso também acontece com os fãs que me veem representando a eles”, afirma.

Christian conta que desde pequeno acompanha as histórias da marca, mas só depois do início do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) que ele percebeu a empolgação dele e dos fãs aumentar.

“Ir ao cinema, esperar pelo próximo filme, juntar as pistas das cenas pós-créditos, relembrar o que houve… É tudo muito legal e faz-me sentir parte de algo muito bom”, conclui.



