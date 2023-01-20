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Fãs de Star Wars: Cosplayer da Princesa Leia fala sobre o seu amor pela saga

20 de janeiro de 2023
20 de janeiro de 2023

Evelyn Oliveira homenageia a personagem clássica de Star Wars com um traje criado especialmente para ela.


Evelyn Oliveira, de 29 anos, conta que foi caracterizada de Princesa Leia na Comic Con Experience (CCXP 2022) – que foi realizada em dezembro, em São Paulo – porque sempre disseram que ela era parecida com a famosa personagem clássica da saga Star Wars.

Muito fã da franquia, Evelyn contou que a sua roupa de Princesa Leia foi feita com exclusividade para ela, é “a peça mais importante que tenho”, diz ela.

A criadora de conteúdo online conta que começou a fazer cosplay durante a pandemia e a CCXP 2022 foi a primeira vez que ela participou do maior festival de entretenimento e cultura pop da América Latina.

Como surgiu o cosplay da Princesa Leia?

“Todo mundo sempre me disse que eu parecia a atriz Carrie Fisher, (que interpretou a Princesa Leia em quase todas as produções de Star Wars), na fase jovem na primeira trilogia lançada do Star Wars. Eu nunca havia percebido até que resolvi tentar de verdade fazer o cosplay”, conta Evelyn.

De acordo com Evelyn, foi um amigo que é também cosplayer que decidiu fazer a fantasia da Princesa Leia especialmente para ela. “Ele disse que queria fazer isso porque me via muito na personagem, então foi um presente muito especial”, explica.

Evelyn disse que o processo de costura da vestimenta foi surpreendente. “Ele pegou o tecido, dobrou em quatro, colocou no chão e falou para eu deitar em cima. Comigo sobre o tecido, ele fez as marcações desenhando a túnica. Depois costurou e, em cerca de uma hora, a fantasia estava pronta”, conta Evelyn, impressionada.

“É um talento o que ele tem e eu me sinto muito honrada de estar usando essa roupa. Essa é a fantasia mais importante pela arte envolvida”, disse Evelyn no primeiro dia oficial da CCXP.

Cosplayer Evelyn Oliveira


O amor pela saga Star Wars

Super fã de Star Wars desde bem jovem, a criadora de conteúdo conta que sua paixão se renovou quando conheceu o namorado, outro aficionado pela saga. “Assistimos na ordem correta dentro da cronologia da história. Mesmo assim, meu amor é pela trilogia dos anos 1970”, afirma.

“Meu filme favorito é Uma Nova Esperança (1970), por isso escolhi a Princesa Leia e a minha roupa faz referência ao longa. Mas adoro todos os filmes e as novas séries, assisti todas!”, revela Evelyn, que destaca The Mandalorian, disponível no Disney+, como sua favorita entre as produções mais recentes.

The Mandalorian trouxe essa empolgação de volta, não só para fãs mas para quem curte mais casualmente também. A gente sente a emoção de esperar as novas temporadas, os novos acontecimentos”, explica.

Outro série da franquia Star que a cativou Evelyn foi O Livro de Boba Fett. “Acho legal como Star Wars sempre me pega. Não me empolguei de cara com essa série, mas fui assistindo e quando chegou no final eu estava completamente tomada, só conseguia pensar nela”, diz.

“Eu nem consigo mais dizer pelo que tenho expectativa ou não em relação a franquia Star Wars, porque Lucasfilm me surpreende sempre. Estou ansiosa por todas as novidades que vierem por aí”, conclui.

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