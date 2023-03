A Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina, conta com estande especial da Marvel.



Até o próximo dia 12 de outubro acontece a Brasil Game Show (BGS), maior feira de games da América Latina. E, este ano, a Marvel participa do evento com um estande mais do que especial.

São cerca de 300m² de área dedicados às novidades em jogos, campeonatos de games, ativações, venda de itens personalizados e muito mais. Confira abaixo um pouco de quem já passou pelo local:





Confira as fotos do estande da Marvel na BSG 2022: