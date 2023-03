Férias escolares: como distrair as crianças em uma viagem de carro

Anote estas cinco sugestões para adicionar à sua playlist no Disney+ quando não souber qual conteúdo reproduzir durante as viagens com os pequenos.

Se viajar horas de carro durante as férias escolares pode ser tedioso para um adulto, ficar de braços cruzados para qualquer criança também pode se tornar um fardo.

Portanto, vale ter em mente as cinco recomendações abaixo para divertir as crianças com títulos do Disney+ que facilitarão a viagem de toda a família.







1) Para ver em uma viagem de carro: Mergulhe em cenários espetaculares dos Curtas Animados Zen





Cenários majestosos, música de alta qualidade e alguns dos personagens mais queridos podem ser encontrados nos Curtas Animados Zen, da Disney. O especial inclui desde cenas do primeiro filme da Branca de Neve e os Sete Anões a momentos nunca antes vistos de Raya e o Último Dragão.

Além de ser uma ferramenta muito boa para desconectar e relaxar da rotina, seus episódios certamente serão companheiros muito bons para aquelas viagens estressantes de carro.







2) Para ver em uma viagem de carro: Mais aventuras dos super-heróis da Marvel em versão animada





Além da ampla coleção de filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), os assinantes do serviço de streaming têm no catálogo séries animadas protagonizadas por alguns dos super-heróis mais queridos por crianças e adultos.

Homem de Ferro, O Incrível Hulk, Homem-Aranha, Os Guardiões da Galáxia, X-Men, Os Quatro Fantásticos, entre muitos outros, esperam por você para testemunhar suas perigosas e emocionantes aventuras.







3) Para ver em uma viagem de carro: Revisite clássicos animados de acordo com Olaf, de Frozen





Às vezes não é preciso novas histórias, mas alguém que possa recontar as já conhecidas com seu jeito único. Sem dúvida, Olaf, o boneco de neve que conhecemos em Frozen: Uma Aventura Congelante, cumpre todos os requisitos e provou isso em uma série de curtas imperdíveis.

Em Olaf Apresenta, o simpático personagem se torna um narrador versátil de grandes animações da Disney, como A Pequena Sereia, Moana, O Rei Leão, Aladdin e Enrolados.







4) Para ver em uma viagem de carro: Como seriam os personagens da Disney e da Pixar na vida real





Personagens inesquecíveis e momentos únicos da Disney e da Pixar ganham vida nesta produção.

Filmado em diferentes lugares de Nova York, Pixar na Vida Real propõe uma viagem cheia de surpresas, onde você conhecerá as reações das pessoas ao encontrá-los.







5) Para ver em uma viagem de carro: Aproveite os episódios fascinantes de Baymax!





Baymax! segue o robô de cuidados pessoais de Operação Big Hero na cidade de San Fransokyo. Lá, ele volta para fazer o que sabe fazer de melhor: ajudar os outros.

Em uma série de seis episódios, o público conhecerá personagens marcantes que invocam o conhecimento e as ferramentas de Baymax para curar de maneiras nunca imaginadas.