Cancel
Novidades Disney+

Férias escolares: como distrair as crianças em uma viagem de carro

7 de julho de 2022
7 de julho de 2022

Anote estas cinco sugestões para adicionar à sua playlist no Disney+ quando não souber qual conteúdo reproduzir durante as viagens com os pequenos.


Se viajar horas de carro durante as férias escolares pode ser tedioso para um adulto, ficar de braços cruzados para qualquer criança também pode se tornar um fardo.

Portanto, vale ter em mente as cinco recomendações abaixo para divertir as crianças com títulos do Disney+ que facilitarão a viagem de toda a família.

Curtas Animados Zen


1) Para ver em uma viagem de carro: Mergulhe em cenários espetaculares dos Curtas Animados Zen

Cenários majestosos, música de alta qualidade e alguns dos personagens mais queridos podem ser encontrados nos Curtas Animados Zen, da Disney. O especial inclui desde cenas do primeiro filme da Branca de Neve e os Sete Anões a momentos nunca antes vistos de Raya e o Último Dragão.

Além de ser uma ferramenta muito boa para desconectar e relaxar da rotina, seus episódios certamente serão companheiros muito bons para aquelas viagens estressantes de carro.

Homem-Aranha


2) Para ver em uma viagem de carro: Mais aventuras dos super-heróis da Marvel em versão animada

Além da ampla coleção de filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), os assinantes do serviço de streaming têm no catálogo séries animadas protagonizadas por alguns dos super-heróis mais queridos por crianças e adultos.

Homem de Ferro, O Incrível Hulk, Homem-Aranha, Os Guardiões da Galáxia, X-Men, Os Quatro Fantásticos, entre muitos outros, esperam por você para testemunhar suas perigosas e emocionantes aventuras.

Olaf Apresenta


3) Para ver em uma viagem de carro: Revisite clássicos animados de acordo com Olaf, de Frozen

Às vezes não é preciso novas histórias, mas alguém que possa recontar as já conhecidas com seu jeito único. Sem dúvida, Olaf, o boneco de neve que conhecemos em Frozen: Uma Aventura Congelante, cumpre todos os requisitos e provou isso em uma série de curtas imperdíveis.

Em Olaf Apresenta, o simpático personagem se torna um narrador versátil de grandes animações da Disney, como A Pequena Sereia, Moana, O Rei Leão, Aladdin e Enrolados.

Pixar na Vida Real


4) Para ver em uma viagem de carro: Como seriam os personagens da Disney e da Pixar na vida real

Personagens inesquecíveis e momentos únicos da Disney e da Pixar ganham vida nesta produção.

Filmado em diferentes lugares de Nova York, Pixar na Vida Real propõe uma viagem cheia de surpresas, onde você conhecerá as reações das pessoas ao encontrá-los.

Baymax!


5) Para ver em uma viagem de carro: Aproveite os episódios fascinantes de Baymax!

Baymax! segue o robô de cuidados pessoais de Operação Big Hero na cidade de San Fransokyo. Lá, ele volta para fazer o que sabe fazer de melhor: ajudar os outros.

Em uma série de seis episódios, o público conhecerá personagens marcantes que invocam o conhecimento e as ferramentas de Baymax para curar de maneiras nunca imaginadas.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set