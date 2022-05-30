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Fim de semana em família: comédia francesa sobre clã muito especial chega ao Disney+

30 de maio de 2022
30 de maio de 2022

A primeira temporada completa, com oito episódios, estreia na plataforma com uma trama emocionante.


Ninguém escolhe a própria família, mas isso não é necessariamente algo ruim. O catálogo do Disney+ tem um número interessante de famílias disfuncionais, e esta semana se soma outra muito particular. A primeira temporada de Fim de semana em família chegou completa para você aproveitar – e talvez sofrer um pouco – nas mãos de personagens cativantes e muito diferentes.

A comédia francesa tem oito episódios em sua primeira temporada e aborda as experiências de Fred, um pai que faria qualquer coisa por suas três filhas. Como resultado de seus três casamentos falidos, ele se encarrega de passar todos os fins de semana com suas adoráveis ​​filhas, mas tudo mudará quando ele conhecer Emma. Ou, melhor, quando suas filhas descobrem sua relação com Emma.

Emma deve ganhar a confiança e o amor de suas novas enteadas, mas o espetáculo não para por aí. A trama também explora questões adolescentes e dinâmicas familiares cheias de segredos, sempre com muito humor, principalmente de Fred. As ex-companheiras de Fred, mães das meninas, terão um papel fundamental nestes finais de semana em particular, seja por suas presenças ou se preocupando com o que possa acontecer.

Weekend Family


 Fim de semana em família: série de sucesso na Europa

A produção que tem fama em solo europeu chega, finalmente, ao catálogo brasileiro para apresentar uma história que alegra o coração e faz rir, desafiando os formatos típicos de comédia e apresentando um clã mais do que diversificado. Seja para assistir sozinho, acompanhado ou com a família, é uma série que não se deve perder.

A coleção de conteúdos familiares do Disney+ é enorme e inclui produções internacionais, séries animadas e clássicos imortais adequados para todos os públicos.  Fim de semana em família  nos convida a ver esse tipo de história com olhos diferentes e nos diverte a cada novo episódio. O que vamos ver neste fim de semana?

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