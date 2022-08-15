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Frozen – Uma Aventura Congelante: quem é Anna, a intrépida princesa de Arendelle 

15 de agosto de 2022
15 de agosto de 2022

Adorável e corajosa, a princesa assume a responsabilidade de salvar seu reino e embarca em uma grande aventura para se reunir com a irmã, Elsa


Corajosa e inocente, a princesa Anna embarca em uma aventura congelante para salvar seu reino do inverno eterno e se reunir com a irmã Elsa, tudo isso em Frozen: Uma Aventura Congelante, animação disponível no Disney+.

Que tal conhecer um pouco mais sobre essa personagem e seus companheiros de viagem?

Frozen

Frozen – Uma Aventura Congelante: quem é a princesa Anna?

Anna é a princesa de um reino chamado Arendelle. É a irmã mais nova da rainha Elsa, a herdeira do trono que tem o dom de criar gelo e neve.

Destemida e otimista, Anna embarca em uma jornada épica, junto com o alpinista Kristoff e sua leal rena Sven, para encontrar a irmã após seus poderes de congelamento condenarem o lugar onde vivem ao inverno eterno.

Em uma corrida para salvar o reino da destruição, Anna e Kristoff encontram trolls místicos, um boneco de neve hilário chamado Olaf, temperaturas extremas e magia em todos os cantos.

Olaf

Frozen – Uma Aventura Congelante: todo o conteúdo de Olaf no Disney+

Quem acompanhou as aventuras do boneco de neve Olaf desde o início não pode perder todo o conteúdo disponível no Disney+ sobre esse adorável personagem:

Olaf apresenta

Olaf apresenta

Nestes seis episódios, Olaf prova seus dons artísticos assumindo vários papéis icônicos como “a pequena sereia”, “o gênio” e “um rei leão”, entre outros. O boneco diverte Arendelle com suas versões doces de histórias icônicas.

Era uma vez um boneco de neve

Era uma vez um boneco de neve

Neste curta de animação, as origens desconhecidas de Olaf são reveladas. A história mostra como o inocente e perspicaz boneco de neve ganha vida para dar os primeiros passos em busca de sua identidade. Não perca Era Uma Vez Um Boneco de Neve.

Frozen

Olaf em Uma Nova Aventura Congelante de Frozen

O boneco de neve ajuda Anna e Elsa a encontrarem as melhores tradições natalinas de todo o reino para sua família neste curta de animação especial de fim de ano.

Vale lembrar que Frozen 2 e os especiais Frozen: Febre Congelante, Natal em Arendelle e Natal em Arendelle: Recortes de Papel também já estão disponíveis no streaming. 

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