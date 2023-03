Games da Marvel: as principais novidades anunciadas na D23 Expo 

Confira os novos jogos para diferentes plataformas que foram anunciados durante o evento para fãs.

Além dos diversos anúncios e informações em relação a filmes e séries do The Walt Disney Entertainment Group, a Disney D23 Expo também trouxe a divulgação dos lançamentos de novos games da Marvel.

Entre jogos voltados para diversas plataformas, trailers e outros conteúdos, o evento para fãs foi repleto de boas surpresas. Veja, a seguir, uma seleção dessas novidades:





Games da Marvel na D23 Expo: MARVEL SNAP





Um dos títulos mais aguardados pelos fãs é o MARVEL SNAP, um eletrizante game para dispositivos móveis e computadores.

Fruta da parceria entre Nuverse, Second Dinner e Marvel Entertainment, este é um acelerado jogo de batalha de cartas, em que é possível colocar super-heróis para enfrentar vilões improváveis.

Seja para curtir a adrenalina dos combates, ou descobrir como ficariam seus personagens favoritos no estilo 8 bits, o game abre um multiverso de possibilidades em cartas super poderosas que podem ser jogadas em diferentes combinações.

O lançamento contou com um trailer, narrado pela atriz Awkwafina (a Kate de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis). MARVEL SNAP será disponibilizado em breve no Brasil, mas já é possível fazer o pré-registro diretamente no site do game.





Games da Marvel na D23 Expo: MARVEL World of Heroes





A Niantic e a Marvel Entertainment se uniram para criar o MARVEL World of Heroes, um game para celular que utiliza a tecnologia de Realidade Aumentada (AR).

Nele, além de criar sua própria identidade de super-herói, será possível se unir a seus personagens favoritos em uma missão para impedir uma ameaça iminente.

No trailer, pode-se uma ideia de como a tecnologia fará o jogador sentir que está em combate no mundo real. MARVEL World of Heroes será lançado globalmente em 2023, mas quem se interessar já pode fazer o pré-registro agora no site do jogo.





Games da Marvel na D23 Expo: o novo projeto da Skydance New Media e Marvel Entertainment





Ainda sem nome ou data de estreia revelados, a apresentação do novo projeto feito em parceria pela Skydance New Media e a Marvel Entertainment foi um dos pontos altos dos painéis de games da D23 Expo.

O jogo de aventura AAA será ambientado no universo Marvel e levará os jogadores em uma jornada em plena era da Segunda Guerra Mundial.

Quatro super-heróis diferentes jogáveis poderão ser utilizados no desenrolar da trama: um jovem Steve Rogers, também conhecido como Capitão América; Azzuri, avô de T'Challa e Pantera Negra da Segunda Guerra Mundial; Gabriel Jones, soldado americano e membro do Comando Selvagem; e Nanali, líder da iniciante Rede de Espionagem Wakandana.

“Nossa revelação da D23 Expo é apenas o começo da aventura repleta de ação que aguarda os fãs da Marvel”, disse Bill Rosemann, Vice-presidente e Diretor Criativo da Marvel Games, na D23.

Foi revelado, ainda, que a jogabilidade deve trazer controles intuitivos além de muita emoção. O trailer ainda mostra que o jogo trará toda a atmosfera da Marvel, inspirada em quadrinhos, televisão e filmes de referência.





Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!