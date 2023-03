Garota da Lua e o Dinossauro Demônio apresenta sua nova super-heroína favorita

Confira a nova série de animação que chega ao Universo Cinematográfico Marvel.



Tony Stark à parte, um novo gênio chega ao Disney+ com a primeira temporada de Garota da Lua e o Dinossauro Demônio. A nova série de animação expande as fronteiras do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com muitos novos personagens, mas também mostra um lado familiar único que vamos adorar.







Quem são a Garota da Lua e o Dinossauro Demônio?





Lunella Lafayette é uma garota genial de 13 anos de idade que mora com sua família no sul de Nova York, onde passa seus dias criando invenções e compartilhando momentos em sua comunidade. Tudo mais ou menos normal, até que ela abre (sem querer) um portal interdimensional e um Tiranossauro avermelhado entra em Nova York.

A partir da,í Lunella adota a identidade da super-heroína de Garota da Lua e apelida o novo animal de estimação como Dinossauro Diabólico. Unidos, eles tentam combater o crime de uma forma totalmente inesperada.





Em Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, a família vem primeiro





Muito mais do que ser uma super-heroína e ter um dinossauro no quarto, a Garota da Lua ama sua família e aprende muito com ela. A animação apresenta cada membro da sua família para mostrar que nem todos devem ser iguais, mas que todos podem encontrar amor e afeto nas diferenças.

Apresentando uma série de atores e atrizes de diversas origens, a série faz um ótimo trabalho ao representar a diversidade de Nova York tanto na história quanto nos bastidores, com um elenco e uma equipe composta por profissionais negros e latinos.







Nova York também é uma personagem na série





Como acontece em muitas outras histórias do universo Marvel, Nova York pode ser considerada mais uma personagem de Moon Girl e Dinossauro Diabólico.

Os roteiristas e produtores, incluindo o ator Laurence Fishburne (que está em Homem-Formiga e a Vespa), decidiram tocar em temas sociais importantes em meio ao espetáculo visualmente divertido que é Moon Girl e Dinossauro Diabólico.





O Universo Cinematográfico Marvel foi expandido





Desde 15 de março, os fãs da Marvel verão personagens familiares do universo e alguns rostos novos que podem ter um futuro promissor na tela.

Os criadores de Garota da Lua e o Dinossauro Diabólico escolheram alguns super-heróis e vilões pouco conhecidos dos fãs para participarem da animação e apresentá-los ao público, que está mais do que pronto para dar as boas-vindas a essa turma.

Como se não bastasse, muitos desses personagens contam com vozes de grandes estrelas de Hollywood, de Alison Brie a Paul Scheer, passando por Maya Hawke, Daveed Diggs e Alfre Woodard, entre outros.







Veja Garota da Lua e o Dinossauro Demônio no Disney+



Garota da Lua e o Dinossauro Demônio chega ao Disney+ para dividir espaço com os filmes e séries do UCM, além de acompanhar outras séries animadas, como o Spidey e Seus Amigos Espetaculares e Eu sou Groot.



Para ficar sabendo de todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider!