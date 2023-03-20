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Garota da Lua e o Dinossauro Demônio apresenta sua nova super-heroína favorita

21 de março de 2023
21 de março de 2023

Confira a nova série de animação que chega ao Universo Cinematográfico Marvel.


Tony Stark à parte, um novo gênio chega ao Disney+ com a primeira temporada de Garota da Lua e o Dinossauro Demônio. A nova série de animação expande as fronteiras do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com muitos novos personagens, mas também mostra um lado familiar único que vamos adorar.

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio


Quem são a Garota da Lua e o Dinossauro Demônio?

Lunella Lafayette é uma garota genial de 13 anos de idade que mora com sua família no sul de Nova York, onde passa seus dias criando invenções e compartilhando momentos em sua comunidade. Tudo mais ou menos normal, até que ela abre (sem querer) um portal interdimensional e um Tiranossauro avermelhado entra em Nova York.

A partir da,í Lunella adota a identidade da super-heroína de Garota da Lua e apelida o novo animal de estimação como Dinossauro Diabólico. Unidos, eles tentam combater o crime de uma forma totalmente inesperada.

Em Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, a família vem primeiro

Muito mais do que ser uma super-heroína e ter um dinossauro no quarto, a Garota da Lua ama sua família e aprende muito com ela. A animação apresenta cada membro da sua família para mostrar que nem todos devem ser iguais, mas que todos podem encontrar amor e afeto nas diferenças.

Apresentando uma série de atores e atrizes de diversas origens, a série faz um ótimo trabalho ao representar a diversidade de Nova York tanto na história quanto nos bastidores, com um elenco e uma equipe composta por profissionais negros e latinos.

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio


Nova York também é uma personagem na série

Como acontece em muitas outras histórias do universo Marvel, Nova York pode ser considerada mais uma personagem de Moon Girl e Dinossauro Diabólico. 

Os roteiristas e produtores, incluindo o ator Laurence Fishburne (que está em Homem-Formiga e a Vespa), decidiram tocar em temas sociais importantes em meio ao espetáculo visualmente divertido que é Moon Girl e Dinossauro Diabólico.

O Universo Cinematográfico Marvel foi expandido

Desde 15 de março, os fãs da Marvel verão personagens familiares do universo e alguns rostos novos que podem ter um futuro promissor na tela. 

Os criadores de Garota da Lua e o Dinossauro Diabólico escolheram alguns super-heróis e vilões pouco conhecidos dos fãs para participarem da animação e apresentá-los ao público, que está mais do que pronto para dar as boas-vindas a essa turma.

Como se não bastasse, muitos desses personagens contam com vozes de grandes estrelas de Hollywood, de Alison Brie a Paul Scheer, passando por Maya Hawke, Daveed Diggs e Alfre Woodard, entre outros.

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio


Veja Garota da Lua e o Dinossauro Demônio no Disney+


Garota da Lua e o Dinossauro Demônio chega ao Disney+ para dividir espaço com os filmes e séries do UCM, além de acompanhar outras séries animadas, como o Spidey e Seus Amigos Espetaculares e Eu sou Groot.

Para ficar sabendo de todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider!

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