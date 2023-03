Gavião Arqueiro: descubra todos os filmes e séries para vê-lo em ação no Disney+

Veja quais são as produções estreladas pelo Gavião Arqueiro disponíveis para assistir no streaming. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O Gavião Arqueiro é um personagem bem presente no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele se tornou querido pelos fãs que puderam, inclusive, curtir recentemente uma série totalmente dedicada ao personagem: Gavião Arqueiro, disponível no Disney+.

Clint Barton é o alter ego do Gavião Arqueiro, um exímio atirador de arco e flecha e lutador, Barton faz uso de seus talentos trabalhando para a S.H.I.E.L.D. como agente especial. O arqueiro também possui uma forte bússola moral que às vezes o desvia de suas ordens diretas.







Com uma trajetória consolidada nos quadrinhos, o Gavião Arqueiro marca presença em vários filmes dos Estúdios Marvel e está presente desde o início dos Vingadores. Na tela grande, ele é interpretado pelo ator Jeremy Renner desde 2011.



Descubra quais são as produções disponíveis no Disney+ para curtir o Gavião Arqueiro.









Thor (2011)

O Gavião Arqueiro estreou no UCM em Thor (2011), filme que também apresentou o Deus do Trovão (Chris Hemsworth) e o irmão trapaceiro dele, Loki (Tom Hiddleston). No longa, Clint Barton trabalha para S.H.I.E.L.D e protege o martelo Mjolnir.











Os Vingadores (2012)

No primeiro filme da franquia dos Vingadores, o super-herói ganhou mais destaque na trama. Como Gavião Arqueiro, Barton luta contra o vilão de Asgard, Loki, e os alienígenas Chitauris, para salvar a Terra juntamente com seus companheiros de equipe.

Além disso, é nesse longa que é revelado que Barton possui uma ligação especial com Natasha Romanoff, a Viúva Negra (Scarlett Johansson). Ele foi fundamental para trazer Natasha Romanoff para o lado da S.H.I.E.L.D., poupando sua vida e a ajudando nessa sua nova fase.









Vingadores: A Era de Ultron (2015)

Ao lado dos demais Vingadores, o Gavião Arqueiro enfrenta outra ameaça global: Ultron (James Spader). Em Vingadores: A Era de Ultron é possível ver mais detalhes da vida de Barton, como a relação dele com a família, além de colocar o personagem como testemunha de uma cena muito importante para o MCU: a morte de Pietro, também chamado de Mercúrio (Aaron Taylor- Johnson).











Capitão América: Guerra Civil (2016)

No filme que apresenta o conflito entre o Capitão América (Chris Evans) e o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), o Gavião Arqueiro reaparece. Ao longo dos anos (e dos filmes), pode-se observar que Barton se torna um personagem cada vez mais complexo. Em Capitão América: Guerra Civil, ele chega a lutar contra Romanoff para defender seus ideais ao lado do Capitão América.











Vingadores: Ultimato (2019)

Após se afastar dos Vingadores, perder a família com o estalo de Thanos (Josh Brolin) em Vingadores: Guerra Infinita, e seguir um caminho sombrio como Ronin, Barton retoma seu trabalho como Gavião Arqueiro para derrotar Thanos de uma vez por todas. Em Vingadores: Ultimato, o super-herói protagoniza uma das cenas mais tristes de toda a franquia, a morte de Viúva Negra.

Mesmo depois da imensa perda, ele participa com seus companheiros no final épico da Saga do Infinito, no qual os Vingadores tentam restaurar a ordem e a harmonia no Universo, mesmo enfrentando grandes mudanças e perdas.











Série Gavião Arqueiro (2021)

A série Gavião Arqueiro acompanha o herói após Vingadores: Ultimato. Enquanto Barton tenta proteger a família, lidar com a morte de Romanoff e quitar dívidas do passado, o personagem conhece a jovem Kate Bishop (Hailee Steinfeld), uma grande fã que deseja se tornar uma heroína e que o ajuda a desvendar uma conspiração criminosa.











Série Avante: Nos Bastidores do Gavião Arqueiro (2022)

Nesta série documental, os espectadores acompanham os atores Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh e outros que participaram de Gavião Arqueiro durante a produção da série de 2021. Todas as grandiosas cenas de ação têm reveladas a maneira como foram filmadas e, ainda, como adaptaram alguns novos personagens dos quadrinhos para a série.