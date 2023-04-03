Girl Power! Os 3 filmes com mulheres poderosas para ver no Disney+

Confira essas produções no serviço streaming com personagens femininos incríveis para ver e rever todos os meses do ano.
Sempre é tempo de ver e rever bons filmes com personagens femininos poderosos no Disney+.
O serviço de streaming conta muitas produções com mulheres protagonistas em seu catálogo. E o público pode aproveitar cada uma delas em qualquer momento do ano.
Por isso, confira alguns desses títulos a seguir!
1) A Bela e a Fera conta com a independente Bela
Bela é uma personagem clássica das histórias da Disney, além de ser uma mulher muito poderosa.
O filme de 1991 apresenta a história da jovem e independente Bela em uma aventura única. Na trama, ela se propõe a resgatar seu pai quando descobre que ele está preso no castelo encantado de uma Fera misteriosa.
A versão live-action de A Bela e a Fera, lançada em 2017 e com Emma Watson como protagonista, também está disponível no Disney+.
2) Valente apresenta a poderosa Merida
Na animação Valente da Disney e da Pixar, lançada em 2012, Merida é uma habilidosa arqueira, filha do rei Fergus e da rainha Elinor. Determinada a traçar seu próprio caminho, Merida desafia um velho costume sagrado.
Quando suas ações provocam o caos, Merida deve usar todas as suas habilidades e todos os recursos disponíveis, inclusive seus irmãos trigêmeos travessos, para desfazer uma maldição antes que seja tarde… Além de descobrir o que é coragem!
3) Capitã Marvel conta a história de uma implacável mulher do UCM
Além de ter super poderes, Carol Danvers (Brie Larson) é uma mulher poderosa em muitos sentidos. E isso fica claro em Capitã Marvel, filme que estreou em 2019.
Ambientado na década de 1990, o filme da Marvel Studios acompanha Danvers, que se transforma em uma das super-heroínas mais poderosas do universo quando a Terra se encontra no meio de uma guerra galática entre duas raças alienígenas.
Assista a essas e a outras produções com mulheres inspiradoras no Disney+!