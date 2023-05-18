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NOVIDADES DISNEY+

Gostou de A Cratera? Então você vai adorar estes 4 filmes disponíveis no Disney+

18 de maio de 2023
18 de maio de 2023

Assim como A Cratera, estes 4 filmes são ambientados fora da Terra e trazem aventuras inesquecíveis. Confira!


Se você já assistiu a A Cratera (*), novo filme  ambientado em uma colônia lunar, e está à procura de outros longas-metragens no mesmo estilo, esta lista é para você!

Assim como Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey), o protagonista de A Cratera, os personagens dos títulos abaixo vivem aventuras incríveis fora da Terra. Seja viajando até a Lua ou explorando galáxias distantes, cada um desses filmes vai te conquistar!

Confira:

Wall-e

1. Wall-e


Uma animação adorável que leva o espectador para uma jornada interplanetária!

Wall-e (2008) é a história de um curioso robô que, depois de milhares de solitários anos fazendo o que foi construído para fazer, encontra uma nova razão de viver ao conhecer uma robô de alto design chamado EVA.

2. Space Buddies: Uma Aventura no Espaço 


Os adoráveis filhotes falantes da Disney farão uma viagem galáctica para onde nenhum Buddy foi antes: a Lua!

Com a ajuda de novos amigos estelares, os personagens do filme Space Buddies: Uma Aventura no Espaço (2009) esquivam-se de asteroides e bolam um plano para pousar com sucesso na Lua e voltar para casa.

Han Solo

3. Han Solo: Uma História Star Wars


Você provavelmente já conhece o universo Star Wars. De todos os filmes, Han Solo: Uma História Star Wars (2018) está entre os mais divertidos da saga.

Embarque na nave Millenium Falcon em uma jornada rumo a uma galáxia muito, muito distante ao lado de Han Solo (Alden Ehrenreich), descobrindo como ele conheceu Chewbacca (Joonas Suotamo) e viveu aventuras até então ainda não reveladas no cinema.

Lightyear

4. Lightyear 


A animação Lightyear (2022) conta a história de origem de Buzz Lyghtear e acompanha o lendário patrulheiro espacial em uma jornada intergaláctica. 

Se você é fã do personagem famoso pelo bordão “ao infinito e além”, não pode deixar de ver esse filme que traz Buzz enfrentando o vilão Zurg e um exército de robôs implacáveis.

* Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+.

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