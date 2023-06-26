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Gostou de Elementos? Então não perca estes filmes e séries no Disney+

26 de junho de 2023
26 de junho de 2023

O Disney+ traz vários filmes e séries de animação com temáticas ideais para quem curtiu Elementos. Conheça quatro deles!

Elementos, o novo filme de animação da Disney e Pixar, já está nos cinemas de todo o Brasil com uma história divertida sobre um mundo em que vivem seres de água, fogo, terra e ar

Se você já conheceu Faísca, Gota e todos os personagens da Cidade Elemento e gostou de suas aventuras, então está na hora de ver os seguintes filmes e séries disponíveis no Disney+.


1) Up: Altas Aventuras é uma das animações de maior sucesso da Disney e Pixar


 Nas mesmas sessões de Elementos, os cinemas estão exibindo o curta-metragem O Encontro de Carl e você certamente deve ter visto.

Mas sabia que os personagens principais do curta são do filme Up: Altas Aventuras (2009)? Se a resposta foi “não”, está na hora de ver essa animação imperdível no Disney+.

Na história de Up, depois de amarrar milhares de balões em sua casa, Carl Fredricksen embarca em uma aventura na selva junto com Russell, um escoteiro de oito anos, que estava no lugar errado e na hora errada.


2) Bem-vindo à cidade dos animais em Zootopia e Zootopia+


Se você ficou com vontade de explorar a Cidade Elemento,  então a incrível cidade dos animais de Zootopia também vai te encantar!

Para conhecê-la, assista ao filme Zootopia (2016) e também à série animada Zootopia+ (2022) no Disney+

Nessa cidade, animais de todos os ambientes vivem juntos. É um lugar onde, seja quem for, desde o maior elefante até o menor musaranho, você pode ser o que quiser.



3) Dois Irmãos aborda as relações familiares, assim como Elementos


Ambientado no subúrbio de um mundo de fantasia, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (2020) apresenta dois irmãos elfos adolescentes que partem em uma missão extraordinária para tentar reencontrar o pai. 

Uma curiosidade é que Tom Holland, o Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), e Chris Pratt, intérprete de Peter Quill/Star-Lord nesse mesmo universo, dublam os dois irmãos na versão original em inglês da animação.

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