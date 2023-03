Grammy® 2022: Soul, Cruella e outros indicados disponíveis no Disney+

Veja a lista completa de indicados que estão disponíveis em nossa plataforma.





Após a entrega do Oscar® 2022, ainda há mais uma importante premiação por vir: o Grammy® 2022 , um dos maiores prêmios da música internacional.

Os prêmios são dados aos melhores artistas ligados à música do ano, e isso inclui, claro, trilhas sonoras e canções originais de filmes e séries. E há vários títulos disponíveis no Disney+ concorrendo!

Confira a seguir!

Indicados ao Grammy® 2022: Soul





A animação, que tem como base a música, não poderia estar fora da premiação. Soul concorre nas categorias Melhor Solo de Jazz Improvisado, com Jon Batiste em “Bigger Than Us”; além de Melhor Álbum de Jazz Instrumental e Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual.



O longa conta a história de um professor de música que sonha em se tornar uma lenda do jazz. Quando está prestes a realizar este sonho, um passo em falso o leva a outro mundo, onde ele descobre o que acontece com as almas antes delas virem para a Terra.





Indicados ao Grammy® 2022: Cruella









O filme conta a história de como a doce Estella Miller (Emma Stone) se transforma na vingativa Cruella de Vil, conquistando fãs em todo o mundo pelas atuações e figurinos.

Sua ótima trilha sonora também se destacou, tanto que o título também está concorrendo ao Grammy® de Melhor Trilha Sonora de Compilação para Mídia Visual.





Indicados ao Grammy® 2022: The Mandalorian









A segunda temporada dessa trama , que faz parte da franquia Star Wars, entrou na corrida para a premiação. Ela concorre, juntamente com Soul, ao Grammy® de Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual.





Indicados ao Grammy® 2022: WandaVision









Uma das surpresas entre as indicações deste ano foi a canção “Agatha All Along”. Escrita pela dupla de compositores Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, a música apareceu no episódio sete da primeira temporada da série WandaVision. Ela concorre na categoria de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual.





Indicados ao Grammy® 2022: Happier Than Ever - Uma Carta de Amor para Los Angeles









O nome de Billie Eilish veio com força novamente para o grande prêmio da música. A jovem cantora recebeu diversas indicações e, entre elas, uma para o seu filme Happier Than Ever - Uma Carta de Amor para Los Angeles, que está concorrendo como Melhor Filme Musical.