Greg e suas desventuras adolescentes chegam ao Disney+

O novo filme de ‘O Diário de um Banana’ traz vida às ilustrações originais dos livros.



Os fãs de O Diário de um Banana têm um bom motivo para comemorar esse fim de ano. Chega ao Disney+ o novo filme animado inspirado na série de mais 12 livros escritos pelo norte-americano Jeff Kinney.



Nesta nova versão das aventuras de Greg Heffley (interpretado em inglês por Brady Noon), veremos as ilustrações criadas pelo autor dos livros ganharem vida enquanto enfrentam os problemas típicos de um adolescente no Ensino Médio.









A história acompanha os acontecimentos do primeiro livro da franquia, quando nosso protagonista se vê entre a amizade de seu melhor amigo, Rowley (Ethan William Childress), e seu medo absurdo do ostracismo social.

Apesar de gostar do amigo, Greg muitas vezes é tomado por suas inseguranças e acaba tomando atitudes não muito bacanas em relação a ele. “Greg é um personagem cheio de falhas e acho que isso o torna um personagem com que as pessoas, principalmente os adolescentes, se identificam”, conta o autor dos livros.

Em um dos episódios mais conhecidos da história, Greg passa a evitar seu amigo Rowley depois que ele toca em um pedaço nojento de queijo no parquinho da escola, algo considerado proibido por todos os outros colegas. Em outro momento, o protagonista acaba quebrando acidentalmente o braço do amigo e resolve bolar uma forma de transformar isso em prestígio social.

No entanto, nem sempre Greg se dá bem. Quando ele consegue um “emprego” de cartunista para o jornal da escola, Greg bola uma tirinha com muito potencial de sucesso. Porém, Rowley, cansado de servir de piada para o amigo, usa as ideias de Greg e acaba ganhando reconhecimento pelos desenhos.

“Essas falhas e dificuldades enfrentadas por Greg são, para mim, o que o tornou tão popular. São desafios que as crianças realmente enfrentam”, afirma Kinney em entrevista para a Variety. “Mesmo quando ele está tentando fazer o certo, as coisas acabam dando errado e isso é algo que acontecia comigo nessa idade. Vejo muito do que vivi há alguns anos nas experiências que ele tem”.

O filme, dirigido por Swinton O. Scott III, funciona como o primeiro episódio de uma longa série, construído a partir de episódios intercambiáveis. Inclusive, já foi confirmado que mais filmes no mesmo formato devem sair em breve com as outras aventuras de Greg.

O autor dos livros diz estar muito animado para ver, finalmente, seus personagens de duas dimensões saltarem do papel. “Agora, temos a oportunidade de ver, pela primeira vez, as ilustrações que criei para a série em um visual colorido, 3D, cheio de texturas”, disse ele. Segundo Kinney, o trabalho com os designers foi feito em conjunto, com ele oferecendo dicas e sugestões ao longo de todo o processo.

Além das pressões sociais, Greg também precisa lidar com uma família que parece querer tirá-lo do sério de propósito. Sua mãe e pai parecem ter esquecido como é estar no colégio e seu irmão mais velho, Rodrick, parece ter esquecido completamente que os dois já foram amigos. Para ver como nosso protagonista irá resolver esses e outros conflitos próprios do crescimento, basta ficar ligado no Disney+.