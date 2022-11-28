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NOVIDADES MARVEL

Guardiões da Galáxia: o que você precisa lembrar antes de ver o especial

28 de novembro de 2022
28 de novembro de 2022

Os super-heróis estão preparados para cativar os fãs com o Especial de Festas da Marvel Studios.  


Os Guardiões da Galáxia chegaram ao Disney+ para uma missão muito especial. Eles devem conseguir que Peter Quill, conhecido como Star-Lord, tenha um Natal inesquecível. Para isso, se dirigem à Terra em busca do presente perfeito!

Os super-heróis se unem novamente para protagonizar Marvel Studios Apresenta um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas e estão dispostos a viver surpreendentes aventuras com o objetivo de dar o melhor Natal ao personagem interpretado pelo ator Chris Pratt.

Guardiões da Galáxia


Guardiões da Galáxia: quem é quem no especial?

O especial é protagonizado por Chris Pratt como Peter Quill, Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebula e Pom Klementieff como Mantis.

Novamente, Vin Diesel dá voz a Groot, e Bradley Cooper dubla Rocket. Além deles, Sean Gunn volta a interpretar Kraglin. Como se fosse pouco, a produção contará com a banda estadunidense Old 97’s, tendo a participação do veterano ator Kevin Bacon em uma das músicas.


Guardiões da Galáxia


Uma incrível trilha sonora natalina

Preparados para muito rock ao redor da Galáxia? O escritor e diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn, se propôs a escrever uma nova canção natalina para a recente produção da Marvel Studios.

Para isso, recrutou a The Old 97's para ajudá-lo nessa missão: “A trilha alienígena é interpretada pelo meu grupo favorito no mundo, os Old 97, fui um grande admirador deles desde os anos 90”, afirma Gunn, em conversa com o site oficial da Marvel.

Onde ver online o especial de Guardiões da Galáxia

Entre no clima de fim de ano e aproveite Marvel Studios Apresenta um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas no Disney+.

A mais recente produção do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) foi escrita e dirigida por James Gunn. Os produtores executivos são Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, James Gunn, Sara Smith e Simon Hatt. Além disso, traz David J. Grant e Lars P. Winther como coprodutores. 

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