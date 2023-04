Guardiões da Galáxia: os 6 momentos mais divertidos dos super-heróis da Marvel

Relembre algumas das cenas mais marcantes desse grupo de heróis. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Seja por sua trilha sonora nostálgica de músicas dos anos 1970 e 80 ou por suas viagens a planetas habitados por civilizações incríveis, os filmes dos Guardiões da Galáxia ocupam um lugar muito especial no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

A comédia também está presente em cada aparição de Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoë Saldaña), Rocket (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) e Nebulosa (Karen Gillan).

Então, que tal relembrar seis momentos engraçados do grupo de super-heróis nos filmes da franquia?







1) A dança do Star-Lord





No começo do primeiro Guardiões da Galáxia (2014), Peter Quill entra em cena ao ritmo da música "Come and Get Your Love", da banda Redbone, com seus movimentos de dança únicos.

O personagem interpretado por Chris Pratt introduz o tom humorístico do filme. Nessa cena, ele visita um lugar inóspito em uma missão para encontrar a Joia do Poder.







2) O agitado primeiro encontro de Gamora, Rocket, Groot e Star-Lord





Por ordem de Thanos (Josh Brolin), Gamora vai em busca de Star-Lord porque ele tem o Orbe (artefato que contém a Joia do Poder). Enquanto isso, Rocket e Groot também precisam capturá-lo para concluir uma missão em troca de uma grande recompensa.

Em Xandar, os quatro protagonizam uma cena cheia de ação e incidentes hilários. Finalmente, eles são presos pela Nova Corps e enviados para Kyln.





3) A dança desconcertante de Star-Lord na frente de Ronan





Quando se trata de distrair o inimigo, os Guardiões da Galáxia podem recorrer aos métodos mais inusitados.

Ao confrontar Ronan, O Acusador (Lee Pace) e impedi-lo de usar a magia da Joia do Poder para destruir Xandar, Peter Quill começa a dançar enquanto canta a música "O-o-h Child", do The Five Stairsteps.

"O que você está fazendo?", pergunta Ronan, completamente perplexo com sua atitude. "Concurso de dança", responde Star-Lord enquanto continua sua distração até que Drax e Rocket ativem uma de suas armas para deter o vilão.







4) Rocket provoca Taserface





Yondu (Michael Rooker) sofre um motim em sua própria nave em Guardiões da Galáxia: Volume 2 (2017). Assim, ele, Rocket e Groot tornam-se prisioneiros de Taserface (Chris Sullivan), que agora é o novo líder.

Apesar de estar amarrado a uma cadeira e ameaçado de morte, Rocket começa a rir alto e o motivo de sua risada é... O nome do inimigo! "Seu rosto dispara raios?", pergunta ironicamente a Taserface e ele explica que é "metafórico".

"Por quê?", pergunta Rocket novamente. "Porque ele inspira medo no coração de todos que estão no mundo", diz Taserface. Mas o guaxinim não consegue parar de rir e até zomba de sua escolha, o que provoca gargalhadas do resto dos guerreiros.







5) Groot encontra um objeto inesperado





Enquanto estão atrás das grades, Yondu, junto com Rocket, incentiva Groot a procurar a sua barbatana em Guardiões da Galáxia: Volume 2.

Entre a complicada comunicação e a localização desconhecida da barbatana, Groot fica surpreso ao encontrar um... Dedo decepado! Yondu rapidamente esclarece que não tem nada a ver com isso. Mas a cena certamente deixou o público surpreso.





6) Groot e a perigosa missão de explodir uma bomba





No segundo filme da franquia, Rocket constrói um dispositivo explosivo para que Groot, o único capaz de entrar no núcleo de Ego (Kurt Russell), inicie a contagem regressiva para derrotar o poderoso vilão.

Além de ter pouquíssimo tempo, a dificuldade dessa missão é que o dispositivo tem dois botões e apenas um é o correto. Em uma cena cheia de ação, Groot segue as instruções de Rocket e consegue apertar o botão que inicia a contagem regressiva.







Acompanhe as aventuras dos Guardiões da Galáxia no Disney+





Depois de relembrar alguns dos momentos mais divertidos dessa equipe de super-heróis da Marvel, é inegável como eles podem provocar risadas e divertir até mesmo nos momentos mais tensos.

Se você quiser assistir novamente a essas cenas e a muitas outras, lembre-se de que os filmes do Guardiões da Galáxia estão no Disney+.

O catálogo do serviço de streaming inclui: Guardiões da Galáxia (2014), Guardiões da Galáxia: Volume 2 (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Guardiões da Galáxia: Especial de Festas (2022).

Garanta também o seu ingresso para ver Guardiões da Galáxia: Volume 3 no cinema acessando agora mesmo a página oficial de pré-venda.

O novo filme estreia em 4 de maio no Brasil – com pré-estreia no dia 3. Para não perder nenhuma novidade dos super-heróis da Marvel, acesse Marvel Insider.