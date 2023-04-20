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NOVIDADES MARVEL

Guardiões da Galáxia: relembre a evolução de Chris Pratt como Star-Lord nos filmes do UCM

21 de abril de 2023
21 de abril de 2023

Relembre a trajetória de Peter Quill/Star-Lord, importante personagem do grupo dos Guardiões da Galáxia. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Chris Pratt é um dos atores mais importantes dos filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), interpretando Peter Quill/Star-Lord, o líder dos Guardiões da Galáxia.

Sua primeira aparição em um filme da Marvel foi em Guardiões da Galáxia (2014). Ele reprisou o papel em Guardiões da Galáxia: Volume 2 (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019), Thor: Amor e Trovão (2022) e Guardiões da Galáxia: Especial de Férias (2022). 

Faltando poucos dias para a estreia de Guardiões da Galáxia: Volume 3 nos cinemas, em 4 de maio, por que não relembrar a evolução de Chris Pratt como Star-Lord?

Chris Pratt

A primeira aparição de Peter Quill em Guardiões da Galáxia


Peter Quill viveu com sua mãe no Missouri, nos Estados Unidos, até a morte dela. Quando o menino fez oito anos, ele foi sequestrado da Terra por alienígenas e criado por Yondu Udonta (Michael Rooker), o líder da gangue mercenária dos Saqueadores (Ravagers).

Ao chegar à idade adulta, Quill partiu sozinho com toda a experiência que tinha adquirido com os Ravagers em uma nave espacial própria e levando a playlist de músicas pop da sua mãe para se tornar o Star-Lord (“Senhor das Estrelas”, em tradução ao português). É assim que o público o conhece em Guardiões da Galáxia (2014).

Star-Lord, Quill usa vários equipamentos, incluindo um capacete/máscara que lhe permite respirar no espaço. Ele também utiliza uma pistola de jato de cano duplo, propulsores de bota para voo e uma nave estelar chamada Milano

Peter viaja por conta própria até conhecer o grupo de indivíduos que se juntam a ele para, juntos, se tornarem os Guardiões da Galáxia: Rocket (voz de Bradley Cooper), a árvore humanoide Groot (voz de Vin Diesel), a enigmática Gamora (Zoë Saldaña) e Drax, o Destruidor (Dave Bautista).

A evolução de Peter Quill em Guardiões da Galáxia: Volume 2


No filme lançado em 2017, Peter conheceu seu pai biológico. Trata-se de Ego (Kurt Russell), o Celestial (ser cósmico extremamente poderoso) que visitou um número incalculável de planetas, dominando-os e fazendo com que eles se tornassem parte de si mesmo.

Como parte desse processo, ele precisava de um segundo Celestial, o que o levou a conquistar e fecundar mulheres dos planetas que visitou

Uma dessas foi a terráquea Meredith Quill (Laura Haddock), por quem acabou se apaixonando de verdade. 

Temendo que ela o distraísse de sua verdadeira missão, Ego usou seus poderes e “plantou” um tumor cerebral fatal em Meredith, deixando-a sozinha para criar Peter, fruto do relacionamento de ambos.

Em Guardiões da Galáxia: Volume 2, o Star-Lord descobriu o envolvimento de Ego na morte da mãe e também suas intenções sombrias para o universo. Nesse momento, ele declara guerra contra o próprio pai.

Star-Lord

O que esperar do personagem de Chris Pratt em Guardiões da Galáxia: Volume 3


O terceiro filme do Guardiões da Galáxia é ambientado após os eventos de Vingadores: Ultimato e já faz parte da Fase 5 do UCM.

No novo longa-metragem, os personagens estão se adequando à vida em Luganenhum. Peter Quill reúne sua equipe em uma perigosa tarefa para salvar Rocket – uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como todos os conhecem.

Aproveite a pré-venda oficial e já garanta o seu ingresso para ver Guardiões da Galáxia: Volume 3 no cinema!

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