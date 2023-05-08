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NOVIDADES MARVEL

Guardiões da Galáxia Vol. 3: como Gamora se une aos Guardiões no novo filme do UCM

8 de maio de 2023
8 de maio de 2023

Saiba mais detalhes sobre a participação da personagem interpretada por Zoë Saldaña no novo filme dos Guardiões da Galáxia. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


É hora de ir ao cinema! Guardiões da Galáxia Vol. 3 já pode ser assistido na tela grande. E se há uma coisa que os fãs querem saber sobre o novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), é como Gamora (Zoë Saldaña) se junta novamente aos Guardiões.

Em Vingadores: Guerra Infinita (2018), Thanos sacrifica sua filha para obter a Joia da Alma. Dessa forma, Gamora morre. 

Já em Vingadores: Ultimato (2019), Zoë Saldaña retorna como Gamora. No entanto, ela não é a mesma personagem que o público conheceu nos filmes anteriores. Trata-se de outra versão de Gamora que não se lembra do seu passado com os Guardiões da Galáxia.

Então, como a personagem volta a se envolver com Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e sua equipe em Guardiões da Galáxia Vol. 3? Descubra abaixo!

Gamora

Como Gamora se junta aos Guardiões em Guardiões da Galáxia Vol. 3


Star-Lord, Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan) e Groot (voz de Vin Diesel) embarcam em uma missão para salvar a vida de Rocket (voz de Bradley Cooper).

Para isso, eles contam com a ajuda dos Saqueadores, liderados por Stakar Ogord (Sylvester Stallone). A nova versão de Gamora faz parte desse grupo.

Ela concorda em resgatar Rocket ao lado dos Guardiões. E, embora não seja a mesma que viveu aventuras com aquele grupo, no final do filme ela descobre que tem uma conexão com eles.

Não perca Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas


O novo filme está em exibição nos cinemas de todo o Brasil e você pode garantir o seu ingresso pela página oficial de lançamento

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