Guardiões da Galáxia Vol. 3: como Gamora se une aos Guardiões no novo filme do UCM

É hora de ir ao cinema! Guardiões da Galáxia Vol. 3 já pode ser assistido na tela grande. E se há uma coisa que os fãs querem saber sobre o novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), é como Gamora (Zoë Saldaña) se junta novamente aos Guardiões.

Em Vingadores: Guerra Infinita (2018), Thanos sacrifica sua filha para obter a Joia da Alma. Dessa forma, Gamora morre.

Já em Vingadores: Ultimato (2019), Zoë Saldaña retorna como Gamora. No entanto, ela não é a mesma personagem que o público conheceu nos filmes anteriores. Trata-se de outra versão de Gamora que não se lembra do seu passado com os Guardiões da Galáxia.

Então, como a personagem volta a se envolver com Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e sua equipe em Guardiões da Galáxia Vol. 3? Descubra abaixo!

Como Gamora se junta aos Guardiões em Guardiões da Galáxia Vol. 3





Star-Lord, Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan) e Groot (voz de Vin Diesel) embarcam em uma missão para salvar a vida de Rocket (voz de Bradley Cooper).

Para isso, eles contam com a ajuda dos Saqueadores, liderados por Stakar Ogord (Sylvester Stallone). A nova versão de Gamora faz parte desse grupo.

Ela concorda em resgatar Rocket ao lado dos Guardiões. E, embora não seja a mesma que viveu aventuras com aquele grupo, no final do filme ela descobre que tem uma conexão com eles.

