Guardiões da Galáxia Vol. 3: conheça a impressionante trilha sonora do novo filme da Marvel

A produção faz parte do universo Cinematográfico Marvel e estreia dia 4 de maio em todo o Brasil.



Se tem uma coisa que marca a franquia Guardiões da Galáxia é sua trilha sonora. Ainda hoje, muita gente associa a produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) à música “Come and Get Your Love”, da banda norte-americana Redbone.

O sucesso do filme e das músicas se repetiu no segundo filme e, agora com Guardiões da Galáxia Vol. 3, todos estão à espera da lista oficial de canções que compõem a trilha.

O próprio James Gunn, diretor do filme, revelou quais são os hits que fazem parte oficialmente da nova produção estrelada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan e grande elenco.

Que músicas estão na trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3

“Creep” (Acoustic Version) - Radiohead “Crazy On You” - Heart “Since You Been Gone” - Rainbow “In The Meantime” - Space Hub “Reasons” - Earth, Wind & Fire “Do You Realize?” - The Flaming Lips “We Care A Lot” - Faith No More “Koinu Ho Carnival” - Ehamic “I'm Always Chasing Rainbows” - Alice Cooper “San Francisco” - The Mowgli’s “Poor Girl” - X “This Is The Day” - The The “No Sleep Till Brooklyn” - Beastie Boys “Dog Days Are Over” - Florence And The Machine “Badlands” - Bruce Springsteen “I Will Dare” - The Replacements “Come And Get Your Love” - Redbone



Guardiões da Galáxia: Volume 3 | Marvel Studios | Trailer Oficial 2 Legendado

Qual a sinopse de Guardiões da Galáxia Vol. 3



Na nova produção, o famoso grupo liderado por Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) está se estabelecendo em Luganenhum. Mas não demora para que o passado turbulento de Rocket Racoon revire suas vidas.

Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoë Saldaña), deve reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket – uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.

O filme conta, ainda, com Vin Diesel como Groot e Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. James Gunn é o diretor e também escreveu o roteiro.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia no dia 4 de maio em todo o Brasil, com sessões especiais de pré-estreia no dia 3. A pré-venda dos ingressos já começou. As entradas podem ser compradas online ou diretamente nas bilheterias dos cinemas.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!