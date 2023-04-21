Guardiões da Galáxia Vol. 3: conheça a impressionante trilha sonora do novo filme da Marvel

A produção faz parte do universo Cinematográfico Marvel e estreia dia 4 de maio em todo o Brasil.
Se tem uma coisa que marca a franquia Guardiões da Galáxia é sua trilha sonora. Ainda hoje, muita gente associa a produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) à música “Come and Get Your Love”, da banda norte-americana Redbone.
O sucesso do filme e das músicas se repetiu no segundo filme e, agora com Guardiões da Galáxia Vol. 3, todos estão à espera da lista oficial de canções que compõem a trilha.
O próprio James Gunn, diretor do filme, revelou quais são os hits que fazem parte oficialmente da nova produção estrelada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan e grande elenco.
Que músicas estão na trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3
- “Creep” (Acoustic Version) - Radiohead
- “Crazy On You” - Heart
- “Since You Been Gone” - Rainbow
- “In The Meantime” - Space Hub
- “Reasons” - Earth, Wind & Fire
- “Do You Realize?” - The Flaming Lips
- “We Care A Lot” - Faith No More
- “Koinu Ho Carnival” - Ehamic
- “I'm Always Chasing Rainbows” - Alice Cooper
- “San Francisco” - The Mowgli’s
- “Poor Girl” - X
- “This Is The Day” - The The
- “No Sleep Till Brooklyn” - Beastie Boys
- “Dog Days Are Over” - Florence And The Machine
- “Badlands” - Bruce Springsteen
- “I Will Dare” - The Replacements
- “Come And Get Your Love” - Redbone
Guardiões da Galáxia: Volume 3 | Marvel Studios | Trailer Oficial 2 Legendado
Qual a sinopse de Guardiões da Galáxia Vol. 3
Na nova produção, o famoso grupo liderado por Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) está se estabelecendo em Luganenhum. Mas não demora para que o passado turbulento de Rocket Racoon revire suas vidas.
Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoë Saldaña), deve reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket – uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.
O filme conta, ainda, com Vin Diesel como Groot e Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. James Gunn é o diretor e também escreveu o roteiro.
Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia no dia 4 de maio em todo o Brasil, com sessões especiais de pré-estreia no dia 3. A pré-venda dos ingressos já começou. As entradas podem ser compradas online ou diretamente nas bilheterias dos cinemas.
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