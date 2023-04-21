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NOVIDADES MARVEL

Guardiões da Galáxia Vol. 3: conheça a impressionante trilha sonora do novo filme da Marvel

21 de abril de 2023
21 de abril de 2023

A produção faz parte do universo Cinematográfico Marvel e estreia dia 4 de maio em todo o Brasil.


Se tem uma coisa que marca a franquia Guardiões da Galáxia é sua trilha sonora. Ainda hoje, muita gente associa a produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) à música “Come and Get Your Love”, da banda norte-americana Redbone

O sucesso do filme e das músicas se repetiu no segundo filme e, agora com Guardiões da Galáxia Vol. 3, todos estão à espera da lista oficial de canções que compõem a trilha. 

O próprio James Gunn, diretor do filme, revelou quais são os hits que fazem parte oficialmente da nova produção estrelada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan e grande elenco.

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Que músicas estão na trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3

  1. “Creep” (Acoustic Version) - Radiohead
  2. “Crazy On You” - Heart
  3. “Since You Been Gone” - Rainbow
  4. “In The Meantime” - Space Hub
  5. “Reasons” - Earth, Wind & Fire
  6. “Do You Realize?” - The Flaming Lips
  7. “We Care A Lot” - Faith No More
  8. “Koinu Ho Carnival” - Ehamic
  9. “I'm Always Chasing Rainbows” - Alice Cooper
  10. “San Francisco” - The Mowgli’s
  11. “Poor Girl” - X
  12. “This Is The Day” - The The
  13. “No Sleep Till Brooklyn” - Beastie Boys
  14. “Dog Days Are Over” - Florence And The Machine
  15. “Badlands” - Bruce Springsteen
  16. “I Will Dare” - The Replacements
  17. “Come And Get Your Love” - Redbone

 
Guardiões da Galáxia: Volume 3 | Marvel Studios | Trailer Oficial 2 Legendado

Qual a sinopse de Guardiões da Galáxia Vol. 3


Na nova produção, o famoso grupo liderado por Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) está se estabelecendo em Luganenhum. Mas não demora para que o passado turbulento de Rocket Racoon revire suas vidas. 

Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoë Saldaña), deve reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket – uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.

O filme conta, ainda, com Vin Diesel como Groot e Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. James Gunn é o diretor e também escreveu o roteiro

Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia no dia 4 de maio em todo o Brasil, com sessões especiais de pré-estreia no dia 3. A pré-venda dos ingressos já começou. As entradas podem ser compradas online ou diretamente nas bilheterias dos cinemas. 

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