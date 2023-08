Guardiões da Galáxia Vol. 3: o que acontece no final do filme da Marvel?

A produção da Marvel Studios marca o fim de uma era para os Guardiões. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Já é hora de ver e rever Guardiões da Galáxia Vol. 3 quantas vezes quiser! O sucesso do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) já faz parte do catálogo do Disney+.

Lançada nos cinemas em 2023, a produção da Marvel Studios traz novamente o querido grupo de Guardiões, agora vivendo em Luganenhum. No entanto, suas vidas logo são perturbadas por ecos do passado conturbado de Rocket (voz de Bradley Cooper).

Peter Quill (Chris Pratt) precisa reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de seu amigo.

Além de aprender sobre a assustadora origem de Rocket, a produção também traz Peter Quill, Gamora (Zoë Saldaña), Nebulosa (Karen Gillian), Groot (voz de Vin Diesel), Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) enfrentando diversas dificuldades para cumprir sua missão.





Como é o final de Guardiões da Galáxia Vol. 3?



No final do filme da Marvel Studios, para conseguir salvar a vida de Rocket, os Guardiões da Galáxia confrontam Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji) e o derrotam.

Além disso, eles conseguem resgatar um grande número de crianças e animais (que eram mantidos presos pelo vilão) e levá-los em segurança para Luganenhum.

De volta para casa, Peter diz a seus amigos que é hora de deixar os Guardiões, pois deseja passar um tempo na Terra. Em uma cena emocionante, cada um aceita seu novo destino e se despede.

Gamora retorna com os Ravagers, Peter encontra seu avô na Terra, Drax e Nebula ficam para liderar Luganenhum, e Mantis sai em busca de novas aventuras.

Por sua vez, Rocket e Groot formaram uma nova equipe de Guardiões da Galáxia. Então, na primeira cena pós-créditos do filme, é revelado quem são os novos integrantes do grupo que agora é liderado por Rocket.





Assista agora a Guardiões da Galáxia Vol. 3 no Disney+



Guardiões da Galáxia Vol. 3 já estreou no Disney+, onde também é possível assistir a Guardiões da Galáxia (2014), Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017) e todos os filmes, séries, animações e especiais da Marvel Studios.

Para saber todas as novidades sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!