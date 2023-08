Guardiões da Galáxia Vol. 3: os 4 momentos em que Rocket emocionou os fãs da Marvel

O personagem, que é dublado por Bradley Cooper na trilogia, desempenha um papel importante no novo filme que chegou ao Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A espera acabou: Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023) chegou ao Disney+ depois de seu sucesso nos cinemas e agora você pode assistir ao filme quantas vezes quiser!

A nova produção da Marvel Studios encontra os Guardiões em Luganenhum, onde ecos do passado conturbado da história de Rocket mudam todos os planos do grupo.

Peter Quill (Chris Pratt), ainda está sofrendo com a perda da Gamora (Zoe Saldana), tem de reunir a sua equipe numa missão perigosa para salvar a vida do seu amigo e parceiro que vive uma situação de vida ou morte.



Rocket, dublado por Bradley Cooper na versão original em inglês, é um personagem muito importante para o enredo do filme. Apesar de sua personalidade irônica, ele tem alguns momentos muito especiais no filme que emocionaram o público.

Confira, a seguir, os 4 momentos de Rocket no novo filme dos Guardiões da Galáxia que emocionaram os fãs da Marvel:









1. Rocket e seus amigos vivem um momento especial



Guardiões da Galáxia Vol. 3 revela a origem de Rocket, mostrando ao público o início de sua vida, onde ele viveu em cativeiro após ser capturado pelo Alto Evolucionário, que fez experiências de mutação com o guaxinim e o modificou geneticamente.

Foi no cativeiro que ele conheceu seus primeiros amigos: outros animais que sofreram o mesmo. Eles não tinham nomes, apenas um código de identificação. É por isso que, numa cena comovente, decidem dar a si mesmos os nomes com os quais querem ser chamados.

Foi assim que surgiram: Rocket, Lylla (voz de Linda Cardellini), Dentes (voz de Asim Chaudhry) e Chão (voz de Mikaela Hoover).





2. Rocket perde seus amigos em Guardiões da Galáxia Vol. 3





Depois de ficarem sabendo os planos do Alto Evolucionário, Rocket e os seus amigos tentam fugir. No entanto, as coisas não acontecem como esperavam e eles são descobertos.

A primeira a ser atingida é Lylla, e a reação de Rocket é de partir o coração, pois o guaxinim exprime a sua angústia pela perda da amiga com um triste grito de dor.

Rocket perde também Dentes e Chão. Devastado pela situação, o guaxinim consegue fugir do local.









3. Rocket e Lylla se despedem





Outra cena muito emocionante em Guardiões da Galáxia Vol. 3 é quando Rocket, à beira da morte, chega a uma espécie de “limbo”, onde encontra sua amiga Lylla – já em outro plano.

Emocionado, o guaxinim pede desculpas a ela por tudo o que aconteceu. No entanto, Lylla diz que o céu é lindo e que ela tem voado com os seus outros amigos durante todo este tempo.

Quando Rocket pergunta se pode ir com eles, Lylla diz que sim, mas que ainda não é o momento, pois ele tem muitas coisas para fazer. Nessa altura, Rocket recupera a consciência e regressa aos Guardiões.









4. Rocket resgata um grupo de guaxinins



Já quase no final de Guardiões da Galáxia Vol. 3, Rocket salva um grupo de animais que estavam em cativeiro (como ele esteve no passado) devido aos planos do Alto Evolucionário.

Vendo-se refletido neles ao observar que eram como ele, Rocket lê uma placa que o informa que estes pequenos animais eram guaxinins. Assim, depois de o negar durante muito tempo, ele percebe que esta é a sua espécie.



Veja Guardiões da Galáxia Vol. 3 no Disney+





Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está disponível para ser assistido com exclusividade no Disney+.

