Halloween em Star Wars: os 5 vilões mais assustadores da franquia

O verdadeiro terror está no Lado Sombrio da Força. Relembre quem são os mais terríveis vilões da saga Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!







Desde o início da história da saga de Star Wars, criação de George Lucas que está toda disponível no Disney+, conhecemos alguns dos personagens mais sombrios da Galáxia.

Recentemente, até o astro da série Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, reconheceu ter ficado assustado com a figura de Hayden Christensen vestindo o traje de Darth Vader no set.

Ao longo dos anos, o público conheceu dezenas de protagonistas do Lado Sombrio da Força nos filmes e séries da franquia. Para entrar no clima de Halloween, selecionamos os cinco vilões mais aterrorizantes da saga Star Wars. Confira!







Halloween em Star Wars: Imperador Palpatine / Darth Sidious

O ex-senador de Naboo sensível à Força foi o primeiro Imperador do Império Galáctico, o Imperador Palpatine (Ian McDiarmid). Seguindo um dos mais antigos princípios da Ordem dos Lordes Sith, ele se tornou o mais poderoso Lord Sith e suas ações tiveram consequências nas produções Star Wars.

Entre seus aprendizes estão o próprio Darth Vader e Darth Maul, nomeado por Sidious como o Lorde das Trevas dos Sith. O nome de Palpatine na Ordem dos Lordes Sith foi eleito por Darth Plagueis, seu mentor. Nas palavras do próprio Palpatine: “Meu mentor me ensinou tudo sobre a Força, incluindo a natureza do lado escuro.”







Halloween em Star Wars: General Grievous

Antes de se tornar um dos rostos mais horripilantes do universo Star Wars (ele tem quatro braços com sabres de luz), Grievous era um guerreiro de seu planeta, Kalee. Ele era um General treinado pelo Conde Dooku que se tornou Comandante Supremo do Exército Droide e participou do ataque a diferentes planetas da República Galáctica.

Seus aprimoramentos e implantes cibernéticos o deixaram quase completamente eletrônico, exceto por seu cérebro e alguns órgãos vitais, algo que o tornou um personagem único do lado sombrio.







Halloween em Star Wars: o Grande Inquisidor

Este líder dos Inquisidores tem poderes muito semelhantes aos demais integrantes do seu grupo, mas também possui meios dados a ele pelo Império que o tornam um dos personagens mais aterrorizantes do Lado Sombrio.

Reportando-se diretamente a Darth Vader (e foi indicado por ele a esse cargo), o Grande Inquisidor ficou encarregado de estudar os arquivos dos Jedi que estavam no palácio imperial para conhecer seus estilos de luta e entender quais são as facetas mais perigosas da ordem.

Como apresentado na série Obi-Wan Kenobi, o Grande Inquisidor supervisionou a operação dedicada a sequestrar jovens sensíveis à força e transformá-los em servos do Imperador.







Halloween em Star Wars: Darth Maul

Darth Maul foi um aprendiz do Lord Palpatine que nasceu no planeta Dathomir e era um Zabrak sensível à Força. Um dos problemas que ele encontrou durante seu treinamento com Darth Sidious foi devido a sua impaciência para enfrentar os Jedi, o que o levou a perseguir os Jedi Khaat Qiyn e Bairdon Jace, um jovem Padawan.

Durante a última era das Guerras dos Clones, Maul escapou de seu mestre, retornando a Mandalore, onde foi derrubado por Ahsoka Tano. Por fim, sua vida acabou nas mãos de Obi-Wan Kenobi, depois que os Sith assassinaram o mestre de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn.









Halloween em Star Wars: Darth Vader

Sem dúvida, um dos vilões mais imponentes da história da cultura pop, Darth Vader chegou ao Lado Sombrio da Força depois que Anakin Skywalker se tornou o Lorde Sith das Trevas e o aprendiz de Darth Sidious.

Após um dos confrontos mais populares de toda a franquia Star Wars, Anakin recebeu implante de braços cibernéticos, pernas protéticas e todo um sistema que o tornou a figura assustadora que vemos em várias produções da saga.

“Faça o que deve ser feito, Lord Vader. Sem hesitação e sem misericórdia", foi o conselho de Darth Sidious durante seu treinamento para colocá-lo contra todos os Jedi, incluindo seu antigo mestre Obi-Wan.

Não deixe de rever esses vilões poderosos e horripilantes nos filmes e séries do universo Star Wars, disponíveis no Disney+.