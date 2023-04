"Havia um ar de emoção": o dia em que Stan Lee visitou o escritório da Marvel

Editores da Marvel Comics relembram uma das visitas do lendário roteirista ao escritório que ele ajudou a criar.



Geralmente, a notícia de que “o chefe está vindo aí” não costuma ser muito animadora para algumas pessoas. Contudo, quando o chefe é Stan Lee, a coisa muda de figura. E foi isso o que aconteceu quando Lee foi visitar o escritório da Marvel em Nova York.

Stan Lee não só foi um dos roteiristas mais prolíficos e criador de muitos dos personagens mais famosos da Marvel como, também, foi um dos fundadores da editora de revistas em quadrinhos que mais tarde se chamaria Marvel Comics.







A visita de Stan Lee à Marvel





O ano era 2014 e, do alto de seus mais de 90 anos, Stan Lee havia se tornado presidente emérito da marca. Ainda assim, sempre que podia, o escritor gostava de visitar o escritório da Marvel, localizado em Nova York.

Lee se entusiasmava em discutir os processos de produção, em conversar com os editores da marca. "Toda vez que Stan vinha ao escritório ou ao estande em uma convenção, todos enlouqueciam. Sua energia era imparável, positiva e contagiante!", disse Nick Lowe, vice-presidente de conteúdo e editor executivo, ao site Marvel.com.

“Ele era um homem tão gracioso cada vez que eu o via ou falava com ele. E você sempre se sentia como o centro do universo quando ele falava com você”, relembrou Lowe.

Já para o editor-sênior Mark Paniccia, se Stan Lee tivesse algum outro superpoder além de sua grande imaginação, era seu carisma. “Sempre havia um ar de emoção quando Stan nos visitava. Ver o homem que teve tanto impacto em nossas vidas era eletrizante, surreal e sempre agradável”.







Acompanhe a história de Stan Lee no Disney+





Além de ver diversos personagens criados por Stan Lee ganharem vida nos filmes, séries e animações do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o Disney+ também tem dois especiais sobre o roteirista.

Em Stan Lee: Mutantes, Monstros e Quadrinhos, de 2002, Lee conversa com o diretor Kevin Smith sobre seu papel na criação dessa verdadeira mitologia moderna.

Já em Marvel 75 anos: De Underground a Pop, a história da Marvel Comics é contada, desde os tempos da Timely Comics, até a chegada da Era Marvel com o trabalho de Stan Lee, Jack Kirby e Joe Simon.

