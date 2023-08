High School Musical: A Série: O Musical: o que aconteceu com Troy e Gabriella?

A temporada final da série derivada de High School Musical revela o destino do casal protagonista dos filmes. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

As aulas voltaram na escola East High com a estreia da temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+. Contando com a participação de atores dos filmes da franquia original, muitos fãs se perguntaram o que aconteceu com Troy e Gabriella.

Vividos por Zac Efron e Vanessa Hudgens, os dois personagens eram o casal principal da trilogia de filmes.

Pois bem, quando os atuais alunos da East High estão se preparando para apresentar High School Musical 3: O Ano da Formatura, eles têm uma surpresa.

A Disney resolveu gravar High School Musical 4: A Reunião, o quarto filme (fictício) da franquia original, na escola! Ou seja, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel e outros retornam ao local para viverem novamente os papéis que fizeram deles estrelas para o público.

São justamente esses atores que contaram o que aconteceu com os personagens dos filmes!







High School Musical: A Série: O Musical O que aconteceu com Troy Bolton e Gabriella Montez de acordo com a temporada final da série?





No episódio 1 da temporada 4 da série, Corbin Bleu se encontra com os alunos de East High no meio das gravações de High School Musical 4: A Reunião, e conta ao grupo o enredo do filme que será feito.

Bleu, ao lado de Monique Coleman e Lucas Grabeel, revela que a produção é sobre o reencontro do grupo de alunos, 15 anos após a formatura.

Além disso, eles contam o que aconteceu com suas vidas depois de High School Musical 3: O Ano da Formatura, incluindo como os queridinhos do público estão:

"Troy e Gabriella estão fazendo terapia de casal", o elenco diz sobre o casal principal na franquia High School Musical.







Assista à temporada final de High School Musical:A Série: O Musical no Disney+





High School Musical: A Série: O Musical é estrelado por Joshua Bassett, Sofia Wylie, Dara Reneé, Julia Lester, Frankie Rodriguez, Kate Reinders e Liamani Segura.

Todos os episódios da quarta e última temporada da produção já estão no Disney+. Aproveite para maratonar as temporadas completas dessa incrível produção no serviço de streaming!