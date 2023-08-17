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High School Musical: A Série: O Musical: que músicas do 3º filme tocam na temporada 4 da série?

18 de agosto de 2023
18 de agosto de 2023

Conheça mais sobre as músicas da trilha sonora da última temporada da série disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A 4ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical já chegou ao Disney+. Agora, os alunos da escola East High se preparam para apresentar High School Musical 3: O Ano da Formatura, peça teatral baseada no terceiro longa da saga original.

Ou seja, a trilha sonora do filme é um dos destaques da nova temporada. Descubra, a seguir, que versões Joshua Bassett, Sofia Wylie e o restante do elenco farão das músicas emocionantes do último filme da franquia.

High School Musical: A Série: O Musical

Quais canções de High School Musical 3 estão na temporada final de High School Musical: A Série: O Musical?


Ao longo da 4ª e última temporada da série, tanto nas audições como quando a peça é apresentada, os jovens da East High interpretam diferentes versões de músicas cantadas por Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale e os restantes atores nos filmes da saga original.

Abaixo, conheça as músicas do filme que são interpretadas no fim de High School Musical: A Série: O Musical

1.“Now or Never” (Interpretada pelo elenco de High School Musical: A Série: O Musical)

2. “Can I Have This Dance” (Interpretada por Joshua Bassett e Sofia Wylie)

3.” I Want It All” (Interpretada por Dara Renée e Carlos Rodriguez)

4. “A Night to Remember” (Interpretada pelo elenco de High School Musical: A Série: O Musical)

5. “The Boys Are Back” (Interpretada pelo elenco masculino de High School Musical: A Série: O Musical)

6. “Walk Away” (Interpretada por Sofia Wylie)

7. “Scream” (Interpretada por Joshua Bassett)

8. “Right Here, Right Now” (Interpretada por Joshua Bassett e Sofia Wylie)

9. “Just Wanna Be with You” (Interpretada por Joshua Bassett e Sofia Wylie)

10. “High School Musical (Finale)” (Interpretada pelo elenco de High School Musical: A Série: O Musical

High School Musical: A Série: O Musical


Por fim, uma linda versão acústica da emblemática canção “We're All In This Together”, que também faz parte da trilha sonora de High School Musical 3: O Ano da Formatura, ser apresentada

Veja agora a última temporada de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+, e aproveite também para maratonar toda a trilogia original de High School Musical no streaming.

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