High School Musical: A Série O Musical: Sofia Wylie fala sobre sua atuação na série

Os “Wildcats” de East High voltarão das férias para a escola para o último ano do Ensino Médio. Só que além de toda a pressão de serem os formandos, várias novidades os aguardam na 4ª temporada da série High School Musical: A Série: O Musical, que estreia no dia 9 de agosto no Disney+.

A produção é um spin-off da trilogia de filmes High School Musical, que acompanha, desde 2019, a história de jovens alunos apaixonados por teatro musical e os desafios da adolescência, com seus romances e confusões.

Com três temporadas de sucesso, High School Musical: A Série: O Musical traz uma 4ª e última temporada bem especial. O showrunner Tim Federle preparou uma grande reunião em homenagem à franquia!

A jovem atriz Sofia Wylie, de 19 anos, é uma das estrelas da série e está presente desde a 1ª temporada. Ela atua no papel da talentosa e gentil Gina Porter. Sempre em destaque, agora na nova temporada Sofia assume um protagonismo maior e mostra ainda mais o seu talento.







Antes da estreia da 4ª e última temporada de High School Musical: A Série: O Musical, Sofia Wylie conversou com exclusividade com o Disney Brasil e contou um pouco sobre sua atuação na série e a experiência de trabalhar com alguns atores da trilogia original de High School Musical.



Para a atriz, a metalinguagem da série é muito divertida e vale a pena, porque envolve musicais famosos e estudantes do Ensino Médio.

“Nessa nova temporada temos ainda muitos elementos da trilogia original. Nem todos os ‘highschoolers’ [como a atriz e o elenco da série chamam os personagens dos filmes originais] estão de volta, mas temos alguns personagens marcantes com a gente. Atores como o Corbin Bleu, que já conhecíamos da temporada anterior”, revelou.

Sobre interpretar diferentes papéis ao longo da série, Sofia revela que é uma situação curiosa: “Muitas vezes temos que atuar em papéis que alguns deles [os atores originais] já fizeram, mas sendo agora também nossos personagens ao mesmo tempo. É uma experiência bem diferente!”, afirmou.

“Às vezes tenho que atuar de uma forma um pouco diferente do que imaginava, porque é a minha personagem fazendo aquele papel dentro da série, e não eu”, complementou Sofia sobre os desafios da atuação na trama. A atriz ainda contou como foi a reunião com parte do elenco original da trilogia dos filmes.

“Foi muito legal poder encontrar e atuar com eles nessa temporada. Uma experiência realmente bacana a de vivenciar e de observar a amizade real entre eles, o apoio que dão uns aos outros, como se divertem trabalhando juntos e estavam felizes em se reunir e fazer essa temporada com a gente. Alguns improvisavam e se desafiavam. Foi muito bom ver de perto como eles cresceram juntos”









Qual é a história da 4ª temporada High School Musical: A Série: O Musical





Ao longo da 3ª temporada, os “Wildcats” de East High curtiram um acampamento de férias teatral. Mas agora, eles retornam à escola para o último ano e se preparam para realizar uma grande produção teatral dirigida Miss Jenn (Kate Reinders) baseada no filme High School Musical 3: Ano de Formatura.

Acontece que tudo muda na rotina dos estudantes quando a Disney anuncia que o aguardado filme High School Musical 4: The Reunion será gravado justamente na escola deles, a East High e os alunos poderão participar das filmagens. (No entanto, o filme só existe na história da série).



Afinal, chegou a grande chance dos personagens da série, que querem ser atores, de participar de uma superprodução de Hollywood.

Nessa 4ª temporada, os fãs da série irão encontrar novamente as estrelas Sofia Wylie (Gina Porter), Joshua Bassett (Ricky Bowen), Dara Reneé (como Kourtney), Julia Lester (como Ashlyn), Frankie Rodriguez (como Carlos) e Liamani Segura (como Emmy).



Como a 4ª temporada irá mostrar a gravação de um filme (fictício) da franquia High School Musical, vários atores da trilogia original estarão presentes na série: Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh interpretarão eles mesmos para voltar aos seus personagens para gravar o filme dentro da série, enquanto os alunos da escola serão figurantes.









