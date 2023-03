High School Musical: O Musical: A Série: conheça os novos personagens da 3ª temporada

Confira os rostos novos — ou nem tão novos assim — que se juntam à nova temporada da série original Disney+.

A música vai voltar a invadir seu dia a dia com a estreia da 3ª temporada de High School Musical: O Musical: A Série, produção original exclusiva do Disney+.

Além de nomes conhecidos como Nini (vivida por Olivia Rodrigo), outros novos atores e personagens também chegam para animar ainda mais essa história. Descubra a seguir quais são eles:







James Tyler Ferguson é um amigo da família na série





O ator é conhecido por viver Mitchell na premiada série Modern Family (disponível no Star+). Ferguson já recebeu cinco indicações na categoria de Melhor Ator em Série de Comédia no Emmy®, e quatro indicações ao People’s Choice Awards® de Melhor Ator de Série de Comédia.

Ele chega para interpretar Marvin em High School Musical: O Musical: A Série, um antigo amigo da família de Nini.







Meg Donnely e Jason Earles são os Wood





Meg Donnelly e Jason Earles são figurinhas conhecidas das produções da Disney. Meg protagonizou Zombies 3, produção que estreou no último dia 15 de julho no Disney+.

Já Jason Earles interpretou Jackson em Hannah Montana, e Rudy em Os Guerreiros Wasabi, além de ter feito participações em outras obras. Eles estão presentes na nova temporada de High School Musical: A Série: O Musical como Val e Dewey Wood.







Corbin Bleu é ele mesmo na produção da Disney+





Essa novidade vai mexer com o coração dos fãs da trilogia de filmes High School Musical. Isso porque o ator Corbin Bleu, que interpretou Chad nos filmes originais, também estreia na série do Disney+.

Curiosamente ele interpretará a si mesmo, ou seja, ele virá como o intérprete de Chad — o que significa que não se trata da volta do personagem Chad. Bleu tem 33 anos e é experiente em produções da Disney. Ele foi protagonista de Salte! (2007).





Jojo Siwa completa a lista de novidades de High School Musical: O Musical: A Série





Cantora, dançarina, atriz e Youtuber. O currículo de Jojo Siwa é extenso e acabou de crescer ainda mais com sua participação na série High School Musical.

A jovem — que acumulou mais de 66 milhões de seguidores nas redes sociais após participar de um reality show — dará vida à Madison, uma antiga campista em Shallow Lake.





Não perca a estreia da 3ª temporada de High School Musical: O Musical: A Série no Disney+





Os novos episódios de High School Musical: O Musical: A Série chegam com exclusividade ao Disney+ já no próximo dia 27 de julho. Não perca!