Homem-Aranha: No Aranhaverso – confira o incrível elenco por trás das vozes dos personagens

O filme de animação tem atores conhecidos de Hollywood dublando diferentes personagens. Descubra quem são eles!





Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018) é um filme imperdível para os fãs do super-herói da Marvel. O longa-metragem foi um sucesso de público e crítica, e levou o Oscar® de Melhor Animação, em 2019.

A boa notícia é que ele está disponível no Disney+ para você ver e rever à vontade!

Mas antes de assistir, por que não descobrir quem são os atores que dublam os personagens? Confira abaixo.







De Chris Pine a Nicolas Cage – quais atores dublaram os personagens de Homem-Aranha: No Aranhaverso



O incrível elenco de vozes na versão original em inglês é composto por Shameik Moore (voz de Miles Morales), Jake Johnson (Peter Parker), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), Mahershala Ali (Aaron), Zoë Kravitz (Mary Jane), Brian Tyree Henry (Jefferson Davis), Lily Tomlin (Tia May) e Luna Lauren Velez (Rio Morales).

Mas não acaba por aí. Homem-Aranha: No Aranhaverso também conta com as participações de Nicolas Cage (Homem-Aranha Noir), Kimiko Glenn (Peni Parker), Chris Pine (em outra versão de Peter Parker), Kathryn Hahn (Doutora Octopus), Liev Schreiber (Wilson Fisk) e Oscar Isaac (Homem-Aranha 2099).





Divirta-se com Homem-Aranha: No Aranhaverso no Disney+!



O filme de animação é estrelado por Miles Morales, um adolescente que se transforma no Homem-Aranha.

No entanto, Miles vai se dar conta de que nada é tão simples quanto parece e que o Aranhaverso tem infinitas possibilidades.

A verdade é que mais de uma pessoa pode usar a máscara do famoso super-herói lançador de teias, como você irá descobrir no filme disponível no Disney+

