Homem de Ferro: quantos anos tem Tony Stark em Vingadores Ultimato?

Saiba a idade de Tony Stark em um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória como Homem de Ferro. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Um dos personagens mais queridos do Universo Cinematográfico Marvel, Tony Stark tem uma trajetória impressionante, que começou em 2008 com o primeiro filme solo de seu alter ego: o Homem de Ferro. De lá pra cá, ele esteve presente em mais dois filmes só do super-herói (Homem de Ferro 2 e Homem de Ferro 3), participando no total de 11 produções da Marvel – todas disponíveis no Disney+.

Mas o popular personagem interpretado por Robert Downey Jr. vive os momentos mais emocionantes de sua história no filme que finaliza a Saga do Infinito, Vingadores: Ultimato. Saiba mais curiosidade sobre o personagem em seu filme decisivo:









Quantos anos tinha Tony Stark em Vingadores: Ultimato?



O gênio da tecnologia e empresário multimilionário Tony Stark passa a contribuir com seus conhecimentos científicos quando se torna o Homem de Ferro. Mas antes de usar seus poderes para o bem, o CEO da Stark Industries estava mais focado em dinheiro e fama.

Tony serviu como o principal fabricante de armas para os militares dos EUA até que sua mudança de percepção o levou a construir trajes armados para defender o mundo. Mesmo seguindo com sua personalidade um pouco egocêntrica, ele constantemente colocava sua vida em risco pelos outros – e isso é decisivo em Vingadores: Ultimato.

No filme, é revelada a idade correta de Tony Stark. Ele nasceu em 29 de maio de 1970. É possível ver, no longa, que sua mãe estava grávida quando Tony e Steve Rogers (Capitão América) viajaram de volta para uma instalação da S.H.I.E.L.D. a fim de recuperar a Joia do Espaço. Ou seja, na altura em que acontece Vingadores: Ultimato (no ano de 2023, na ficção), Tony Stark tinha 53 anos.









Qual o desfecho do Homem de Ferro no filme?



O Homem de Ferro estava pronto para enfrentar Thanos de frente em Vingadores: Guerra Infinita, mas o vilão se saiu melhor que todos os Vingadores. Como falhar nunca foi uma opção para o Homem de Ferro, Tony se sentiu muito culpado nos anos após o “estalo” de Thanos.

Apesar de estar relutante no início, Tony Stark concorda em liderar uma viagem no tempo para obter as Joias do Infinito com um plano para reverter o massacre de Thanos. A estratégia funcionou em Ultimato, mas após o uso da nova Manopla do Infinito, Thanos trouxe a guerra.

Depois de uma batalha tumultuada, Tony não teve escolha a não ser transferir as Joias do Infinito para sua própria armadura do Homem de Ferro. Ao dizimar Thanos e seu exército em 2023, Tony sucumbiu aos ferimentos sofridos pelo uso das joias, fazendo com que ele morresse aos 53 anos.