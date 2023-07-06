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NOVIDADES MARVEL

Homem-Formiga e a Vespa: as 3 curiosidades para celebrar o aniversário do filme

7 de julho de 2023
7 de julho de 2023

Em 2023, o segundo filme da saga do Homem-Formiga completa cinco anos desde o seu lançamento nos cinemas e atualmente pode ser visto no Disney+.


As histórias do Homem-Formiga, que pertence ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM), são uma das mais divertidas e o segundo filme da saga, Homem-Formiga e a Vespa, não é exceção.

No filme, que estreou em 2018, e atualmente disponível no Disney+, Scott Lang (Paul Rudd) enfrenta as consequências de suas decisões como super-herói e também como pai após os eventos que acontecem no longa Capitão América: Guerra Civil (2016).

Enquanto luta para restabelecer o equilíbrio entre sua vida familiar e suas responsabilidades como Homem-Formiga, ele é abordado por Hope van Dyne (Evangeline Lilly) – personagem que ganha destaque nessa produção – e pelo Dr. Hank Pym (Michael Douglas) com uma nova missão urgente

Cinco anos após o lançamento de Homem-Formiga e a Vespa, descubra três fatos interessantes sobre os bastidores da produção.

Homem-Formiga e a Vespa

1) O traje da Vespa exigiu muito tempo e trabalho para ficar pronto


Em Homem-Formiga e a Vespa é a primeira vez que o público vê Hope van Dyne com o traje da Vespa. E nos extras do filme, disponíveis no Disney+, detalham como o traje foi criado.

"Levamos muito tempo para encontrar a cor certa para o traje. Alguém da Marvel disse que a cor era uma combinação de dourado e prateado, e eles decidiram chamá-la de dourado-prateado. Conseguimos fazer com que parecesse prata reflexiva no fundo e uma camada de pele dourada", disse Ivo Coveney, chefe de figurino.

"A parte do abdômen tem 90 peças, porque ela precisa ser capaz de se mover, ser flexível. Não queríamos limitar [os movimentos de] Evangeline", acrescentou. 

2) O laboratório de Hank e Hope é um cenário real 


Nos extras sobre a produção de Homem-Formiga e a Vespa, o diretor do filme, Peyton Reed, explicou que queria que o laboratório de Hank e Hope fosse um cenário real e tátil, não feito apenas por efeitos especiais.

"Há extensões digitais, mas o cenário que criamos era enorme. É importante porque o filme se passa no mundo real, e ele tem que parecer real", disse o cineasta.

O estúdio onde grande parte das cenas foram filmadas está localizado em Atlanta, Estados Unidos.

Michelle Pfeiffer


3) Michelle Pfeiffer estreou no UCM em Homem-Formiga e a Vespa


A renomada atriz Michelle Pfeiffer interpreta Janet van Dyne no UCM e sua estreia nesse papel foi justamente em Homem-Formiga e a Vespa.

"Eu tinha assistido a Homem-Formiga [o primeiro filme lançado] e adorei. É um filme muito inteligente e muito engraçado", comentou Michelle Pfeiffer nos extras da produção. 

A atriz reprisou seu papel como a esposa de Hank e mãe de Hope em Vingadores: Ultimato (2019) e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023).

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