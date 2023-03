Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania: a ligação entre Michelle Pfeiffer e Janet Van Dyne na vida real

A personagem interpretada por Michelle Pfeiffer possui um papel de destaque no novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Michelle Pfeiffer, uma das atrizes mais populares e aclamadas da sua geração, interpreta Janet Van Dyne em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023). O filme apresenta a personagem de uma maneira que o público nunca viu antes.

Janet tenta esquecer o seu passado, ao mesmo tempo em que luta contra as ameaças do presente, fazendo o possível para manter sua família a salvo.





O que Michelle Pfeiffer e Janet Van Dyne têm em comum?





“Acredito que sua coragem e a insistência em nunca se dar por vencida na missão de encontrar a sua família. É algo que temos em comum”, afirmou a atriz em entrevista publicada no canal do YouTube da Marvel Entertainment.

Em outro comunicado oficial, Michelle Pfeiffer acrescentou que “Janet tem assuntos pendentes do passado que afetam a sua família. Essa é a oportunidade de finalmente conhecê-la. Ela está de volta e precisa acertar as contas com situações que acreditava terem ficado no passado”.







Qual a importância de Janet em Homem Formiga e a Vespa: Quantumania?





No novo filme, Janet fica presa no Reino Quântico com Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd), com Cassie Lang (Kathryn Newton), sua filha Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) e seu marido Henry Pym (Michael Douglas).

Essa, no entanto, não é a primeira vez da personagem no Reino Quântico. Ela ficou anos presa nesse universo subatômico, período em que criou um vínculo com o vilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors), a mais nova grande ameaça do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Sem saber da natureza maligna de Kang, tornou-se uma espécie de amiga dele e acabou ajudando-o.

Quando descobre quem Kang realmente é, Janet se revolta contra ele e tenta impedi-lo de seguir com os seus planos. A personagem manteve essa relação com o vilão em segredo da sua família.





