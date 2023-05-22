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NOVIDADES MARVEL

Homem-Formiga e a Vespa Quantumania: como é a vida de casal de Scott e Hope

22 de maio de 2023
22 de maio de 2023

As personagens interpretadas por Paul Rudd e Evangeline Lilly têm uma nova dinâmica no filme da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já estreou no Disney+ para a alegria dos fãs dos filmes da Marvel Studios. 

O filme que abriu a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019) e apresenta Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) em uma nova dinâmica de casal. 

Saiba mais detalhes, abaixo!

Homem-Formiga e Vespa: Quantumania


Como é a vida de casal de Scott e Hope em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


No início de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Scott Lang desfruta de um período tranquilo na sua vida, onde as suas únicas preocupações são promover o lançamento do seu livro e acompanhar a sua filha Cassie (Kathryn Newton) crescer. 

Por outro lado, Hope continua o seu trabalho dirigindo a Fundação Pym van Dyne, pelo qual tem recebido vários prémios e reconhecimentos. 

Apesar de estar num período diferente das suas vidas, o casal encontra tempo para curtir um ao outro com momentos românticos divertidos

Mas essa estabilidade muda completamente quando eles são enviados para o Reino Quântico juntamente com os pais de Cassie e Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer). 

Lá, eles devem embarcar em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível.

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