Homem-Formiga e a Vespa Quantumania: como é a vida de casal de Scott e Hope

As personagens interpretadas por Paul Rudd e Evangeline Lilly têm uma nova dinâmica no filme da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já estreou no Disney+ para a alegria dos fãs dos filmes da Marvel Studios.

O filme que abriu a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019) e apresenta Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) em uma nova dinâmica de casal.

Saiba mais detalhes, abaixo!









Como é a vida de casal de Scott e Hope em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



No início de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Scott Lang desfruta de um período tranquilo na sua vida, onde as suas únicas preocupações são promover o lançamento do seu livro e acompanhar a sua filha Cassie (Kathryn Newton) crescer.

Por outro lado, Hope continua o seu trabalho dirigindo a Fundação Pym van Dyne, pelo qual tem recebido vários prémios e reconhecimentos.

Apesar de estar num período diferente das suas vidas, o casal encontra tempo para curtir um ao outro com momentos românticos divertidos.

Mas essa estabilidade muda completamente quando eles são enviados para o Reino Quântico juntamente com os pais de Cassie e Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Lá, eles devem embarcar em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível.

Para ficar por dentro de todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!