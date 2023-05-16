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NOVIDADES MARVEL

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania: conheça dois novos personagens do filme 

16 de maio de 2023
16 de maio de 2023

Aliados ou inimigos? Saiba mais sobre dois novos personagens apresentados em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Falta muito pouco para Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estrear no Disney+. O filme, que deu início à Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), chega ao serviço de streaming nesta quarta-feira, dia 17 de maio

Os fãs da saga do Homem-Formiga encontrarão mais uma vez Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, que reprisam seus amados personagens. Mas você também conhecerá duas novas figuras que trazem histórias fascinantes. 

Saiba mais sobre elas antes de assistir ao filme no Disney+!

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Jentorra e Lord Krylar: dois novos personagens que vivem no Reino Quântico


 Jentorra (Katy M. O'Brian) é uma guerreira implacável que lidera os Defensores da Liberdade, um grupo de habitantes do Reino Quântico

"Estamos sempre em movimento, sempre fugindo e nos escondendo, tentando lutar para recuperar nossa terra. Lutamos uma batalha que estamos destinados a perder, ele [o vilão do filme] tem muito mais pessoas e nos supera em força e em armas. Mas ainda há um fio de esperança ao qual nos agarramos", disse a atriz Katy M. O'Brian, em comunicado oficial, refletindo sobre a sua personagem.

O público também conhecerá Lord Krylar, interpretado pelo lendário ator Bill Murray. Krylar é o governante de uma comunidade do Reino Quântico chamada Axia, onde ele desfruta de uma vida de luxo e prazer

Na história, é revelado que ele e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) se conhecem há algum tempo, mas pouco se sabe sobre os reais detalhes de seu vínculo.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania:



Não perca a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+


Logo mais você poderá mergulhar profundamente no Reino Quântico com o lançamento de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+. Aproveite essa oportunidade!

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