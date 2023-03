Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania: David Dastmalchian conta como é fazer a voz de Oozy Veb

Para o ator David Dastmalchian, interpretar Oozy Veb foi a experiência mais divertida da sua carreira.



Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, lançado recentemente nos cinemas, trouxe uma série de personagens novos. Um deles é Oozy Veb, a peculiar criatura que Scott Lang (Paul Rudd) e Cassie Lang (Kathryn Newton) conhecem logo após chegarem ao Reino Quântico, uma dimensão subatômica.

Veb é parte do grupo de resistência que luta contra Kang (Jonathan Majors), o vilão que oprime os habitantes do Reino Quântico.

Ao lado de Veb, também estão lutando Jentorra (Katy M. O’Brian) e Quaz (William Jackson Harper), entre outros.





Quem é o ator que faz Oozy Veb





O personagem é feito por motion capture (tecnologia de captura de movimentos) e dublado por David Dastmalchian.

O ator também fez uma participação nos dois primeiros filmes do Homem-Formiga como Kurt Goreshter, membro da empresa X-Con Security.

Em entrevista ao site oficial da Marvel, David Dastmalchian falou um pouco sobre como foi dar vida a Oozy Veb.

“Me lembrou os meus dias no Teatro Black Box, em Chicago, fazendo peças que não tinham orçamento para cenários e figurinos. Você tem que usar a imaginação para contar a história. A diferença é que [em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania] nós estamos em sets incríveis e grandiosos. Mas ainda é o meu corpo e o que Veb faz está na minha imaginação”, afirmou.

Na entrevista, o ator também disse que foi a experiência mais divertida que já teve na atuação. Ele conseguiu encontrar o tom de voz ideal para o personagem logo no começo da preparação para o papel.

“Encontrei a voz do Veb imediatamente. Eu estava em um hotel e comecei a fazer a caminhada pendular do Veb [movimento típico do personagem no filme]. Mostrei isso para o Peyton [Peyton Reed, o diretor do filme]. Ele compartilhou com o Jeff [Jeff Loveness, roteirista] e eles disseram que era exatamente isso que queriam para o personagem.”

Por fim, David Dastmalchian acrescentou que uma das grandes alegrias como ator é ouvir dos seus próprios filhos pequenos que o personagem favorito deles é o Veb. “É um daqueles presentes que você tem que aproveitar”, declarou ao site da Marvel.







Saiba mais sobre Oozy Veb em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania





Ainda não assistiu a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania? Aproveite que o filme segue em cartaz no cinema e garanta o seu ingresso pela página oficial do lançamento.

