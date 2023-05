Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+: qual é a ordem da franquia da Marvel 

Com a chegada do recente filme da Marvel ao streaming, veja qual é a sequência para maratonar as produções!



Sua viagem ao Reino Quântico está com data marcada: dia 17 de maio. Você vai conhecer este misterioso universo sem sair do sofá com a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+.

O filme faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e acompanha Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) que juntamente com Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) embarca em uma aventura e tanto!

Ao lado de Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), pais de Hope; e sua filha Cassie Lang (Kathryn Newton), Scott retornará ao Reino Quântico, onde enfrentará seres misteriosos e novos inimigos.

Em qual ordem assistir aos filmes do Homem-Formiga?



Composta por três filmes, a franquia Homem-Formiga já está inteiramente disponível no Disney+. A ordem correta para acompanhar esta emocionante história é a seguinte:

- Homem-Formiga (2015): a aparente fragilidade – e a moral um tanto duvidosa – de Scott Lang fazem com que ele pareça a pessoa menos indicada para assumir o traje do Homem-Formiga.

Contudo, sua inteligência e forte caráter fazem dele o candidato perfeito ao posto.

- Homem-Formiga e a Vespa (2018): as coisas andam um pouco estranhas para Scott Lang, que está lidando com as consequências de seus atos como Homem-Formiga.

No entanto, uma nova vilã surge obrigando o super-herói a vestir de novo seu traje e unir-se à Hope, que agora assume a identidade da Vespa. Caberá a Scott, ainda, encontrar um meio de salvar Janet do tamanho subatômico.

- Homem-formiga e a Vespa: Quantumania (2023): Anos se passaram desde que Scott retornou do Reino Quântico e as terríveis ações do titã louco Thanos foram desfeitas.

O super-herói, porém, é levado de volta ao universo subatômico, dessa vez com toda a sua família. Lá, ele encontra seres estranhos e enfrenta um novo e poderoso vilão.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já estreou no Disney+.



Embarque nessa jornada por lugares nunca vistos ao lado de Scott, Hope e sua família! Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já está disponível no Disney+.

Aproveite para revisitar títulos como Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2018) para saber ainda mais detalhes dessa trama.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!