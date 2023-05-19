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NOVIDADES MARVEL

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania: qual o passado de Hank Pym?

20 de maio de 2023
20 de maio de 2023

Sem Hank Pym, o Homem-Formiga não existiria! Descubra mais sobre o passado desse personagem essencial. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Interpretado pelo lendário ator Michael Douglas, Hank Pym é um personagem de extrema importância em toda a franquia e também no novo filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023), que já disponível no Disney+.

Mais do que estar junto com Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) no Reino Quântico, o personagem é diretamente responsável pela origem do super-herói.

Relembre como Hank Pym é essencial em toda a história que fez Scott Lang se tornar o Homem-Formiga.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Qual o passado de Hank Pym e a sua relação com o Homem-Formiga


No primeiro filme do Homem-Formiga, lançado em 2015 e também disponível no Disney+, é mostrado o passado de Hank Pym. No longa, o público conhece o personagem logo na primeira cena, ambientada no ano de 1989.

Ele é um renomado cientista que trabalha para a S.H.I.E.L.D e tem uma discussão com Howard Stark (John Slattery), o pai de Tony Stark/Homem de Ferro (Robert Downey Jr.).

O motivo da discussão é o fato da S.H.I.E.L.D. ter tentado duplicar em segredo as Partículas Pym, uma tecnologia de encolhimento criada pelo cientista. “Enquanto eu viver, ninguém terá essa fórmula”, diz Hank Pym, que considera a invenção perigosa e teme que caia em mãos erradas.

Nos dias atuais, Hank Pym visita a sua antiga empresa, que agora é comandada por Darren Cross. Ele apresenta ao cientista um traje capaz de diminuir o tamanho de quem o usa e que tem potencial de ser usado para fins militares.

Mesmo sabendo que Darren ainda não conseguiu encolher um ser vivo com a tecnologia, Hank fica preocupado e diz à sua filha, Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), que tem um plano.

Pouco tempo depois, Scott Lang recebe uma “dica” de que Hank Pym guarda uma fortuna no cofre da sua casa. Em dificuldades financeiras, Scott decide invadir a casa do cientista para roubá-la. No local, ele abre um cofre e encontra o traje do Homem-Formiga

Um golpe de sorte? Nada disso. Todo o crime foi planejado por Hank Pym e não passava de um teste para encontrar um sucessor digno de usar o traje do Homem-Formiga e proteger essa tecnologia tão avançada. 

Acreditando nas habilidades de Scott, Hank Pym decide recrutá-lo para se tornar o novo Homem-Formiga e pede a sua ajuda para deter os planos de Darren Cross (Corey Stoll). 

A partir daí, os dois criam um vínculo muito próximo e estão sempre juntos para enfrentar os maiores perigos, como você pode ver em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

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