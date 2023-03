Hora de Brilhar: 5 motivos para não perder o novo filme da Disney

Saiba o porquê de esta produção ser a companhia perfeita para você se divertir junto com seus amigos



É hora de curtir a volta às aulas ao lado de Ariana, Téo e muito mais em Hora de Brilhar, novo filme que acaba de chegar ao Disney+! Então, confira a seguir cinco motivos que fazem desta a produção ideal para se divertir nesta reta final das férias:





Hora de Brilhar tem Sophia Valverde como protagonista





Atriz, cantora, modelo… Os talentos de Sophia Valverde parecem não ter fim. A jovem começou no mundo da atuação ainda criança e tem vários sucessos em seu currículo. E o mais recente é o papel de Ariana, protagonista de Hora de Brilhar.

Além dela, o elenco ainda traz Matheus Ueta como Teo, Mharessa Fernanda como Diana e Duda Pimenta como Gaby Gamer.







A trama de Hora de Brilhar tem música, romance e amizade





No longa, Ariana está feliz com a volta às aulas, se sentindo confiante e apaixonada por seu namorado, Teo. O rapaz também é o maior incentivador do sonho de Ariana: ser uma grande cantora.

A chegada, porém, de uma aluna nova e a realização de um concurso de talentos começam a deixá-la cada vez mais insegura.

Aos poucos – e com muita música – Ariana entende que uma boa conversa pode ser a chave para conquistar novas amizades, manter o romance no ar e encontrar a coragem perdida para enfrentar seus medos.







Hora de Brilhar é uma história adolescente





Quer coisa mais leve e divertida do que filmes de adolescentes na escola? Quem está vivendo o período, vai se sentir dentro da trama vendo os personagens viverem situações parecidas com as experiências pessoais.

E quem já saiu da adolescência há algum tempo vai ter aquele sentimento nostálgico gostoso, de quando tudo parecia possível. Ou seja: impossível não se divertir!







Hora de Brilhar aborda temas com os quais os jovens se identificam facilmente





Além de se passar durante as aulas, o roteiro de Hora de Brilhar aborda outras questões ligadas a este período da vida com os quais é fácil para qualquer adolescente se relacionar.

Temas como insegurança, ciúmes, o primeiro amor, a preocupação com o futuro, a importância da amizade… Tudo isso faz parte da construção deste divertido filme.







É possível assistir a Hora de Brilhar no Disney+!

Além de tudo isso, o melhor motivo para não perder Hora de Brilhar é o fato de que o filme já está disponível no Disney+! Assista no conforto de casa, no quarto, na casa da galera, onde quiser!

E para quem quiser mais histórias adolescentes, não deixe de acompanhar a série Tudo Igual… SQN, primeira produção original brasileira do Disney+. Todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis! Não perca!