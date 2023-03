Hora de Brilhar: elenco, sinopse e data de estreia do filme que chega ao Disney+

Conheça todos os detalhes dessa nova produção protagonizada por Sophia Valverde e que, em breve, chega ao Disney+!





Prepare-se para uma jornada rumo ao estrelato, com direito a muita música, romance e sonhos realizados! Vem aí Hora de Brilhar, o novo lançamento do Disney+ no Brasil! A seguir, conheça a sinopse, o elenco e tudo sobre o filme protagonizado por Sophia Valverde, com estreia exclusiva no serviço de assinatura no dia 29 de julho.







Conheça o elenco de Hora de Brilhar





Além de Sophia, a produção também traz Matheus Ueta, Mharessa Fernanda, Duda Pimenta e Bianca Paiva no elenco. Participam ainda Bia Jordão, Marcelo Várzea e Rachel Rennhack. A direção é de Mauricio Eça e o roteiro é assinado por Livia Alcade, Laura Barile e Bravo C. Jos.





Qual é a história de Hora de Brilhar





Sophia Valverde interpreta a sonhadora Ariana, cujo maior desejo é se tornar uma cantora de sucesso. A fim de dar aquela forcinha para sua namorada, o jovem Théo (Matheus Ueta) resolve inscrevê-la no concurso cultural da escola para que eles apresentem um número musical.

Como se enfrentar suas inseguranças diante da plateia não fosse o suficiente, Ariana ainda terá que lidar com Diana (Mharessa Fernanda). A jovem está disposta a tudo para se tornar a número um da escola.

E, para isso, ela se aproximará de uma estudante recém-chegada na escola (Duda Pimenta) — e usá-la para desestabilizar o namoro de Ariana, eliminando de vez a concorrência.







Hora de Brilhar: quando o filme estreia no Disney+?





Acompanhe a emocionante história de Ariana em busca de seu sonho de ser cantora em Hora de Brilhar. O longa estreia dia 29 de julho exclusivamente no Disney+. Enquanto o dia não chega, acompanhe Tudo Igual… SQN, primeira série original brasileira do Disney+, que também traz fortes emoções e grandes aventuras!