Hora de Brilhar: Sophia Valverde conta tudo em entrevista sobre sua participação como protagonista do novo filme do Disney+

A intérprete de Ariana fala sobre sua atuação na produção que é sequência de A Garota Invisível. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O novo filme do Disney+, Hora de Brilhar traz de volta Sophia Valverde como Ariana, dessa vez em um novo relacionamento e pronta para explorar seus talentos. Mas nem tudo vai ser tão fácil para nossa heroína, que terá que enfrentar intrigas e ciúmes se quiser ser feliz.

O novo filme é uma sequência de A Garota Invisível, de 2020, dirigido por Maurício Eça. O longa conta com um elenco de jovens atores como Matheus Ueta, Mharessa Fernanda, Kaik Pereira, Duda Pimenta, Bia Jordão, Bianca Paiva e Guilherme Brumatti.

Hora de Brilhar no Disney+: o amadurecimento de Ariana

Em entrevista exclusiva ao Disney Brasil, Sophia Valverde conta que veremos uma Ariana mais solta e segura depois dos acontecimentos de A Garota Invisível. “Ela está mais desenvolta, confiante e também começou a cantar mais. O foco no primeiro filme era escrever e, agora, em Hora de Brilhar, o foco dela é cantar”, conta a atriz.

Segundo ela, interpretar Ariana desde o começo foi fácil devido à semelhança entre as duas. “Adoro cantar e dou muito valor às amizades, como ela. Além disso, sou animada demais, algo bem da Ariana”, explica.

No entanto, houveram desafios no caminho da protagonista que impactaram a atriz. “Ela enfrenta alguns obstáculos diferentes nesse longa. A Diana (Mharessa Fernanda) tenta enfiar coisas que não existem na cabeça dela e ela desenvolve um ciúmes forte pela Gaby Gamer (Duda Pimenta), a nova colega da escola”.

Hora de Brilhar no Disney+: trama se passa dentro da escola

As gravações do novo filme foram diferentes, já que no primeiro a maioria dos atores fez as cenas da própria casa devido à pandemia de Covid-19. Agora, houve uma maior integração no elenco que os próprios produtores quiseram destacar.

“O outro filme era muito na casa dos atores, quase um ‘filme de tela’. Nesse, a gente construiu a história pra rodar dentro de uma escola, com outras situações de locações. Foi muito interessante”, explica o produtor Marcelo Braga para o site Filmelier.

Hora de Brilhar no Disney+: o que esperar da sequência de A Garota Invisível

Hora de Brilhar narra a continuação de A Garota Invisível, lançado no final de 2020 e gravado durante a pandemia de Covid-19.

No primeiro filme, conhecemos Ariana, uma garota tímida que tenta passar despercebida em todas as situações sociais com medo da reação de seus colegas. Um dos poucos amigos que tem é Téo (Matheus Ueta), a quem confidencia todos os seus segredos.

Um dia, ela grava um vídeo para si própria onde declara sua paixão pelo garoto mais popular da escola, Khaleb (Guilherme Brumatti). Desastrada, ela acaba publicando o vídeo, sem perceber, para toda a internet.

É aí que o medo mais profundo de Ariana se torna realidade: de repente, ela é o centro das atenções do colégio. Com a ajuda de Téo, ela tenta conquistar Khaleb e apaziguar a ex-namorada dele, Diana.

Hora de Brilhar no Disney+: Ariana descobre o amor

Depois de todas as confusões causadas por Ariana no primeiro filme, a garota descobre que o verdadeiro amor estava ao seu lado o tempo todo: Téo e ela se declaram e acabam iniciando um namoro.

No novo filme, vemos Ariana começar o ano ao lado de seu namorado e com outro sonho no coração: cantar. Mas, é aí que começam os problemas. A escola logo anuncia um show de talentos, oportunidade perfeita para a garota soltar a voz. Mas sua insegurança e medo de falhar acabam entrando em seu caminho.

Além disso, uma nova colega chega à escola: Gaby Gamer. Gaby é legal, descolada, gentil e muito bonita. Sua presença acaba criando ciúmes em Ariana, que pensa que Téo se interessa por ela. Vendo a oportunidade, Diana resolve causar novas intrigas ao fingir ser conselheira da nossa protagonista.

Hora de Brilhar já está disponível com exclusividade no Disney+. Não perca!