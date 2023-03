Hulk: descubra todos os filmes e séries do herói em ação no Disney+

Confira quais são os filmes e as séries animadas com o incrível Hulk que podem ser assistidas no streaming. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Hulk é um dos personagens mais queridos e clássicos da Marvel. Ele também é conhecido como “o Incrível Hulk”, e ganhou esse nome por conta da transformação impressionante de seu alter ego de força descomunal.

O famoso super-herói verde surgiu quando o cientista de biociência Dr. Bruce Banner, que estudava principalmente os efeitos da radiação gama em humanos, decidiu testar o que aprendeu em si mesmo. Banner desencadeou uma transformação fantástica, que resultou em uma figura imensa, muito forte e verde, capaz de se transformar quando sente raiva. É ele, o Hulk.

Com uma longa história nos quadrinhos, Hulk também tem uma grande trajetória no Universo Cinematográfico Marvel, onde é interpretado pelo ator Mark Ruffalo desde 2012. Descubra quais são essas produções disponíveis no Disney+ para curtir o incrível Hulk:







Os Vingadores (2012)





Hulk integra o primeiro filme dos “Avengers”, quando os principais super-heróis Marvel se reúnem para impedir que um exército alienígena escravize a humanidade. Nesse longa, Banner é recrutado por Natasha Romanoff, a Viúva Negra, por meio de um pedido de Nick Fury, da S.H.I.E.L.D., para se juntar aos demais e encarar uma super-força tarefa para defender a Terra.







Vingadores: Era de Ultron (2015)





No segundo filme dos Vingadores, Tony Stark e Hulk tentam iniciar um programa pacífico de manutenção da paz, mas as coisas não dão certo como eles planejavam e os super-heróis precisam se unir novamente para impedir que o vilão Ultron consiga realizar um plano terrível para a humanidade.







Thor: Ragnarok (2017)





Na terceira aventura do Deus do Trovão, Thor: Ragnarok, seu amigo Hulk se torna um coadjuvante de luxo, fazendo uma participação essencial no filme. Enquanto ele estava “preso” a sua forma verde de Hulk, acabou capturado no espaço por uma guerreira valquíria e transformado em gladiador no reino do Grandmaster. Hulk acaba até tendo que lutar contra seu grande amigo Thor, antes de retomar a consciência e sua forma humana como Dr. Banner.







Vingadores: Guerra Infinita (2018)





Vingadores: Guerra Infinita é a primeira parte de uma importante saga do grupo de super-heróis, que se reuniu como Vingadores. Hulk volta a estar com seus amigos para, nessa aventura, lutar contra Thanos, que está disposto a reunir todas as Jóias do Infinito para destruir grande parte do Universo.







Vingadores: Ultimato (2019)





Após o desfecho emocionante do filme anterior, em Vingadores: Ultimato, Hulk reaparece no longa para lutar juntamente com seus companheiros no final épico da Saga do Infinito, no qual os Vingadores tentam restaurar a ordem e a harmonia no Universo, mesmo enfrentando grandes mudanças e perdas.







Hulk em diversas animações





Além das grandes aventuras de Hulk nos filmes do UCM, no Disney+ é possível também encontrar várias séries e filmes de animação com o querido personagem, como na série O Incrível Hulk (1997), que tem duas temporadas; Vingadores: Os super-heróis mais poderosos da Terra (2010 – 2012), também com duas temporadas.

Ele também aparece no filme Phineas e Ferb Missão Marvel (2013); no longa de animação Homem de Ferro e Hulk (2013); na série Hulk e Os Agentes da S.M.A.S.H. (2013 – 2014), com duas temporadas; nos filmes de animação As Aventuras dos Super-Heróis Marvel: A Luta no Gelo (2015) e O Incrível Hulk: Onde os Monstros Habitam (2016); e ainda, na série Vingadores Unidos (2013 - 2018).