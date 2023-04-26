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Novidades Disney

Impressionantes Pôsteres das Galerias da Disney100: The Exhibition

26 de abril de 2023
26 de abril de 2023

Veja os pôsters exclusivos apresentados na exposição que celebra os 100 anos da Disney no The Flankin Institute, na Filadélfia.


Disney100: The Exhibition é imperdível para quem quiser comemorar o 100º aniversário da The Walt Disney Company e na D23 revelou os pôsteres para todas as 10 galerias em destaque nesta exposição. Inaugurada no dia 18 de fevereiro no The Franklin Institute, na Filadélfia, a exposição foi organizada por nossos amigos do Walt Disney Archives e apresenta mais de 250 acessórios, fantasias, arte, memórias e muito mais!

Os pôsteres, concebidos pelos artistas Dave Pacheco e Shane Enoch, ilustram o tema de cada galeria que os visitantes vivenciarão enquanto exploram a exposição. Durante o painel “The Making of Disney100: The Exhibition”, na D23 Expo, os artistas compartilharam que os pôsteres foram inspirados nos pôsteres icônicos das atrações que dão as boas-vindas aos visitantes quando eles entram na Disneylândia.

“Sei que eles deixaram um impacto duradouro em mim quando eu era criança e continuam a inspirar a mim e ao meu trabalho até hoje”, disse Enoch ao público. O objetivo dos pôsteres, explicou ele, é “capturar sua imaginação e evocar algum tipo de emoção”. Todos os 10 pôsteres apresentam elementos de design inspirados na galeria que eles representam – e, além disso, talvez tenham um ou dois detalhes escondidos para os superfãs da Disney. “Se você olhar um pouco mais, poderá notar alguns easter eggs incorporados na arte”, confirmou Enoch.

Dê uma olhada na galeria de pôsteres abaixo e adquira seus ingressos para a Disney100: The Exhibition aqui.

Por Jocelyn Buhlman

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