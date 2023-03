In the Soop: Friendcation no Disney+: saiba mais sobre o reality com o V do BTS

Brincadeiras, provocações e comidas deliciosas unem cinco astros sul-coreanos de férias neste novo reality show.

O novo reality show disponível no Disney+ chegou em outubro para a alegria dos fãs de K-Pop: In the Soop: Friendcation. Com Kim Taehyung, o V do grupo sul-coreano BTS, a produção mostra os astros em uma temporada de férias.

A nova série oferece a possibilidade de ver de perto a vida dos cinco amigos famosos — Park Seojoon (The Marvels), Kwon Sung-hwan (o rapper Peakboy), Choi Woo-shik, Park Hyungsik e V, do BTS — saindo de suas agitadas rotinas no universo da música para relaxar juntos em uma viagem surpresa para Goseong, em Gangwon-do.

Veja, a seguir, como foi o primeiro episódio do reality show:







In the Soop: Friendcation: a Ideia de V

Logo no início, o público fica sabendo que a iniciativa da viagem nasceu de uma grande ideia de V, que já havia tirado férias semelhantes com os membros do BTS algumas vezes, inaugurando o In the Soop.

Mas dessa vez, V queria fazer o mesmo tipo de viagem, mas com amigos de fora do grupo. Para isso, ele chama o Esquadrão Wooga, formado por ele e os outros quatro artistas famosos da Coréia do Sul.

O grupo se formou porque Park Seo-joon, Park Hyung-sik (o V) e Kim Taehyung estavam juntos no elenco de uma série ficcional. Seo-joon também trabalhou com Choi Woo-shik em 2012 em outra série, mas com Peakboy a relação é mais antiga, já que fizeram ensino médio juntos.



In the Soop: Friendcation: preparação para a viagem

Hyung-sik e Woo-shik revelam no episódio 1 que os dois têm conflitos de agenda para um período da viagem. Por conta disso, eles já começam a se planejar previamente, já escolhendo quando vão fazer fogueiras, pescar e patinar no gelo.

Os cinco decidem determinar papéis definidos para cada integrante da trip como se estivessem em uma família tradicional. Park Seo Joon é nomeado como o “pai do grupo”.

Peakboy é considerado um dos irmãos mais novos, que está sempre de bom humor. Choi Woo-shik é o filho mais velho e confiável, liderando bem os mais novos. Park Hyung Sik é chamado de “mãe gentil”, por ser mais tranquilo que o pai. E V é o irmão caçula, sempre aprontando alguma coisa.





In the Soop: Friendcation: primeiras paradas

A viagem começa e Seo-joon, Sung-hwan e Taehyung partem para o belo condado de Goseong, em Gangwon-do, na Coreia do Sul. Enquanto Seo-joon assume o volante do carro e Taehyung põe as músicas, eles conversam casualmente. Eles falam sobre dramas que amavam quando crianças e percebem o quanto V é mais jovem do que eles.

O idealizador da viagem, Taehyung/V, mapeou restaurantes para eles irem no caminho e eles param para comer makguksu (macarrão de trigo sarraceno frio) e suyuk (barriga de porco cozida) quando chegam à província de Gangwon-do.







In the Soop: Friendcation: chegando em Goseong

Eles vão direto para uma moderna casa de férias no meio da floresta, e temos uma visão da beleza de Goseong no inverno. Depois de uma rápida olhada na casa e de encontrarem kits de boas-vindas (incluindo pijamas combinando), eles vão descansar.

O chef de cozinha oficial da viagem, Seo-joon, faz o jantar do grupo. Eles usam seus ‘uniformes’ correspondentes fornecidos pelo produtor do reality, escrevendo apelidos neles como Palhaço, Gigante e Maior Estrela do Mundo.



In the Soop: Friendcation: novos convidados

Em seguida, os amigos resolvem se divertir com jogos, como uma curiosa brincadeira com pedras. Quem perde leva um “peteleco” na testa, que acaba sendo em Sung-hwan e em Taehyung.

Os artistas ficam brincando e comendo lanches até que o próximo convidado chegar na casa: o ator sul-coreano Woo-shik.



Veja In the Soop: Friendcation no Disney+

Confira os quatro episódios de In the Soop: Friendcation que já estão disponíveis exclusivamente no Disney+ e acompanhe a jornada de diversão e autodescoberta dos astros sul-coreanos.