Indiana Jones e a Relíquia do Destino: os 3 momentos para rever antes de assistir ao novo filme

Da famosa cena da pedra rolando até revelações sobre o passado de Indiana Jones, confira três momentos marcantes da franquia. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Harrison Ford está de volta na pele do arqueólogo mais corajoso que o mundo já viu! Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreou nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 29 de junho.

A quinta aventura do famoso personagem se passa na década de 1960, quando os planos de Indiana Jones, que está pronto para se aposentar de seu cargo de professor universitário de arqueologia, mudam por completo.

O herói com seu chapéu e chicote embarca inesperadamente em uma última missão para recuperar uma valiosa relíquia e enfrenta Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), um ex-nazista que trabalha como físico no programa espacial dos Estados Unidos.

Antes de assistir ao novo filme, relembre alguns dos grandes momentos dos longas-metragens anteriores.









1) A abertura de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida



A cena apresentada no início do filme é uma das mais memoráveis não só da franquia, mas da História do cinema.

A abertura de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981) apresenta o épico momento de tensão em que Indiana Jones está escapando de um templo e tem que se salvar de uma pedra enorme que rola atrás dele.









2) As origens de Indy em Indiana Jones e a Última Cruzada



O início do filme Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) se passa em 1912 e contém informações importantes, até então não reveladas, sobre o passado do protagonista.

Nesse prólogo, no qual o ator River Phoenix interpreta o jovem Indiana Jones, são revelados fatos sobre a personalidade do personagem, o seu jeito impetuoso, a relação distante com seu estudioso pai, como ele conseguiu o seu famoso chapéu e como ele aprendeu a usar o chicote.









3) A cena da ponte em Indiana Jones e o Templo da Perdição



Se há uma coisa que a saga Indiana Jones é especialista, são as cenas de ação e aventura. No final de Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), há uma bem marcante.

Indiana e seus amigos estão em uma situação muito difícil quando são encurralados pelos inimigos no topo de uma ponte suspensa que fica em cima de um precipício.

Sem medo de ninguém e de nada, Indy decide cortar a ponte ao meio para escapar de seus inimigos... E, mesmo com todos os riscos e perrengues, ele consegue!





