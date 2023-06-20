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Indiana Jones e a Relíquia do Destino: quem é Phoebe Waller-Bridge?

20 de junho de 2023
20 de junho de 2023

Conheça quem é a atriz que interpreta a personagem Helena no novo filme de Indiana Jones.


Todos em contagem regressiva para a estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. No dia 29 de junho, a última aventura de Harrison Ford como o aventureiro arqueólogo chega aos cinemas! Além de Ford de volta ao papel de Indy, o filme traz Phoebe Waller-Bridge em seu elenco.

A atriz, famosa por uma série de comédia sobre uma mulher solteira e dona de um café, vive Helena, uma personagem muito próxima de Jones e importante para a trama da nova produção. 

A seguir, conheça um pouco mais sobre a pessoa por trás do personagem:

Indiana Jones e a Relíquia do Destino


Conheça Phoebe Waller-Bridge, a Helena de Indiana Jones e a Relíquia do Destino


Phoebe Waller-Bridge é uma premiada roteirista e atriz britânica. Ganhadora de três Emmy®, ela tanto atuou quanto escreveu diversas séries aclamadas pelo público. 

Formada pela Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, a atriz fundou sua própria produtora, a Wells Street Films, e atua como co-diretora artística da Companhia de Teatro DryWrite.

Como roteirista, ela contribuiu para títulos notáveis, incluindo um dos filmes do famoso agente secreto, James Bond. No cinema, Waller-Bridge apareceu, ainda, em Solo: Uma História Star Wars, em que viveu a dróide L3-37

Indiana Jones


Acompanhe a história de Helena em Indiana Jones a Relíquia do Destino


Indiana Jones e a Relíquia do Destino é produzido por Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel; com Steven Spielberg e George Lucas atuando como produtores executivos. 

John Williams, que marcou todas as aventuras de Indiana desde o original de 1981, retorna para compor a trilha sonora. Assista a Indiana Jones e a Relíquia do Destino nos cinemas a partir do dia 29 de junho!

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