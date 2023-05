Indiana Jones e a Relíquia do Destino teve sua avant-première no Festival de Cannes com a presença de Harrison Ford

Além do protagonista e do diretor James Mangold, estiveram em Cannes as demais estrelas do filme: Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Ethann Isidore e Boyd Holbrook. Confira!





Indiana Jones e a Relíquia do Destino, novo filme da Lucasfilm que irá fechar a clássica saga de Indiana Jones, teve sua grande première de gala no 76º Festival Internacional de Cinema de Cannes, no sul da França, no último dia 18 de maio.

As estrelas que fazem parte do elenco foram lideradas por Harrison Ford, que retorna ao papel de Indiana Jones, e prestigiaram o evento. Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Ethann Isidore e Boyd Holbrook estavam presentes no Palais des Festivals de Cannes para delírio de quem desejava conferir o filme em primeira mão.

Também participaram da aguardada pré-estreia o roteirista e diretor James Mangold, e os produtores Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel.

O filme foi bem recebido pelo público presente no festival, sendo ovacionado por cinco minutos após sua exibição. O ator Harrison Ford, além da emoção de viver novamente o papel que marcou sua vida, recebeu uma homenagem de surpresa: ganhou uma Palma de Ouro honorária por sua carreira no cinema.

À tarde, no mesmo dia, o diretor e os membros do elenco posaram para fotos na famosa Carlton Beach, em Cannes, onde posaram em frente aos tuk-tuks que aparecem no novo filme.



Quando estreia Indiana Jones e a Relíquia do Destino?





O quinto e último filme da famosa e clássica franquia aventura estreia dia 29 de junho nos cinemas de todo o Brasil.

Em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, Harrison Ford retorna como o lendário herói arqueólogo, dessa vez acompanhado por Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters e Ethann Isidoro .

Dirigido por James Mangold, o filme tem Steven Spielberg e George Lucas como produtores executivos.

O compositor John Williams, que marcou todas as aventuras de Indy desde o primeiro filme da franquia, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981), volta a compor a trilha sonora deste novo filme.



Não deixe de conferir no cinema, a partir de 29 de junho, o encerramento dessa saga histórica que marcou gerações!