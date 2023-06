Indiana Jones: Harrison Ford fala sobre voltar a viver o personagem nos cinemas

O novo filme da franquia, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, estreia nos cinemas no dia 29 de junho!



As aventuras de Indiana Jones são atemporais, no entanto, há 42 anos o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida estreou nos cinemas. Nascia ali um novo super-herói, vivido por Harrison Ford, cujo super poder era basicamente a sorte e a inteligência.

Agora, Ford veste mais uma vez a jaqueta de couro e o chapéu fedora para interpretar o arqueólogo e aventureiro em Indiana Jones e a Relíquia do Destino. “É muito bom estar de volta como Indiana Jones”, declarou o ator em entrevista oficial sobre o filme.









O legado de Indiana Jones



Diretor dos quatro primeiros filmes da franquia Indiana Jones, o próprio Steven Spielberg reconhece a importância de Ford para este universo. “Indiana Jones não existiria no coração e na mente das pessoas se não fosse Harrison Ford”, exclamou, também em entrevista oficial.

Ao longo dos mais de 40 anos em que interpreta o professor, Harrison Ford afirma que sua relação com Indy não mudou. “O personagem é o reflexo das histórias de alguém que não é o Harrison Ford, é o Indiana Jones”, declarou.









A última grande aventura de Indiana Jones



Mesmo depois de tanto tempo desde o primeiro filme, Indiana Jones ainda mobiliza fãs de todas as idades em frente às telas. “Eu estou impressionado com como ainda há interesse no personagem e no tipo de história que contamos”, ressaltou Ford.

“E é uma história muito empolgante de se contar! Eu estou muito feliz! É muito bom estar de volta como Indiana Jones!”, disse o ator, celebrando a oportunidade de estar de novo na pele do aventureiro em Indiana Jones e a Relíquia do Destino.









Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia em breve nos cinemas



Nesta nova produção cinematográfica, Indy é lançado novamente em um desafio que testa sua força, assim como sua paciência. “Ele está prestes a encarar sua última grande aventura”, antecipou Harrison Ford.

Em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o arqueólogo arrisca tudo para manter a salvo uma importante e antiga relíquia, que pode mudar o rumo da história daqueles que querem o artefato para seu próprio ganho.

Não perca a estreia de mais esse grande sucesso, dirigido por James Mangold. Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia dia 29 de junho, somente nos cinemas em todo o Brasil. Garanta já seu ingresso!