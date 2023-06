Indiana Jones: teste seus conhecimentos sobre a franquia que já chegou ao Disney+

Todos os quatro primeiros filmes protagonizados por Harrison Ford já estão disponíveis no streaming.



Em 1981, Harrison Ford disse em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que “o que importa não é o ano, e sim a quilometragem”. Provando que é verdade, o ator volta ao papel de professor e arqueólogo em Indiana Jones e a Relíquia do Destino.

O novo filme da franquia protagonizada por Ford estreia nos cinemas dia 29 de junho. Enquanto isso, que tal maratonar os demais filmes da franquia no Disney+?

Deste primeiro filme à Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, lançado em 2008, todas as aventuras deste incrível personagem estão disponíveis no streaming do Disney+.

Mas, antes de reviver tudo isso, você topa um desafio? Responda o quiz a seguir e descubra o quanto você entende de arqueologia, História e, claro, do próprio Indy!





O quanto você sabe sobre a franquia Indiana Jones?