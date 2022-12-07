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Indicados ao Critics Choice Awards®: as séries que podem ser vistas no Disney+

7 de dezembro de 2022
7 de dezembro de 2022

Uma nova edição dos prêmios da Broadcast Film Critics está prestes a acontecer e a Disney conta com três indicações. 


Nesta terça-feira, 6 de dezembro, foram anunciados os indicados à 28ª edição do Critics' Choice Awards e a Disney foi destacada com duas de suas produções: a nova série original da Lucasfilm, Andor, e a série animada infantil, Bluey.

A nova edição da premiação concedida pela Broadcast Film Critics Association será realizada no domingo, dia 15 de janeiro, em Los Angeles, Califórnia, e distingue o melhor da televisão e do cinema.

Nesta ocasião, foram reconhecidas duas séries da Disney, disponíveis no serviço de streaming, com três indicações no total.

Andor

A indicação de Andor e Diego Luna no Critics Choice Awards

A série original de doze episódios da Lucasfilm, Andor, foi indicada como Melhor Série Dramática. Por esta mesma produção, Diego Luna foi nomeado para Melhor Ator em Série Dramática por seu papel de destaque como Cassian Andor.

A nova série do universo Star Wars, que se passa em um cenário de intriga política e rebelião crescente, está disponível exclusivamente no Disney+, onde é possível conferir todos os episódios da 1ª temporada dessa história do começo ao fim.

Bluey

Bluey no Critics Choice Awards como Melhor Série de Animação

Bluey, a série de animação infantil que conta a história de uma cachorra da raça boiadeiro-australiano, foi indicada a Melhor Série de Animação.

A produção estreou em 2018 e é formada por três temporadas disponíveis no Disney+. A cachorrinha adora brincar e transformar o dia a dia da família com aventuras extraordinárias, desenvolvendo sua imaginação ao extremo.

Não perca as produções indicadas no Disney+

Não perca no Disney+ as produções indicadas ao Critics Choice Awards com Andor, que explora uma nova perspectiva da Galáxia de Star Wars, e Bluey, a cachorra que se joga no mundo através de jogos para vencer seus medos.

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