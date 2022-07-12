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Indicados ao Emmy® 2022: As séries e filmes que você pode assistir no Disney+

12 de julho de 2022
12 de julho de 2022

Saiba quais produções foram escolhidas para concorrer ao Emmy® Awards 2022 que estão disponíveis no serviço de streaming.


Começou a contagem regressiva para os Prêmios Emmy® 2022. Nesta terça-feira, 12 de julho, foram anunciados os indicados aos prêmios da 74ª edição, que será realizada dia 12 de setembro, em Los Angeles. Há muitas séries, filmes e documentários do Disney+ indicados em diversas categorias do prêmio.

Descubra a seguir, quais são as produções que podem ganhar algumas das estatuetas do Emmy® 2022:

The Beatles - Get Back


Indicados ao Emmy® 2022: The Beatles - Get Back

O premiado documentário, dedicado à icônica banda britânica The Beatles, foi indicado em cinco categorias:

  • Melhor Direção em Programa Documental/Não-Ficção
  • Melhor Edição de Imagem em Programa de Não-Ficção
  • Melhor Série Documental ou de Não-Ficção
  • Melhor Edição de Som em Programa De Não-Ficção ou Realidade
  • Melhor Mixagem de Som em Programa de Não-Ficção ou Realidade
The Beatles: Get Back está disponível online no Disney+.


Indicados ao Emmy® 2022: O Livro de Boba Fett

A série sobre o caçador de recompensas Boba Fett, pertencente ao universo Star Wars e foi indicada em quatro categorias:

  • Melhor Figurino de Fantasia/Ficção Científica
  • Melhor Edição de Som em Série de Comédia ou Drama
  • Melhor Efeitos Visuais Especiais em uma Temporada ou em um Filme
  • Melhor Coordenação De Dublês para Série Drama, Série Limitada, Antologia ou Filme

O Livro de Boba Fett está online no serviço de streaming.

Tico e Teco - Defensores da Lei


Indicados ao Emmy® 2022: Tico e Teco - Defensores da Lei

O divertido longa-metragem Tico e Teco: Defensores da Lei mistura animação e live-action e apresenta as novas aventuras da dupla de esquilos. O filme foi indicado como Melhor Filme para Televisão no Emmy® 2022.

Tico e Teco: Defensores da Lei pode ser visto online no Disney+.

Gavião Arqueiro


Indicados ao Emmy® 2022: Gavião Arqueiro

A série original da Marvel Studios, estrelada pelo vingador Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), recebeu duas indicações ligadas aos incríveis feitos vistos nos episódios. Elas são:

  • Melhor Coordenação de Dublês para Série de Comédia ou Programa de Variedade
  • Melhor Desempenho de Dublês

Gavião Arqueiro pode ser visto online no serviço de streaming.

loki


Indicados ao Emmy® 2022: Loki

Um dos vilões favoritos dos fãs da Marvel ganhou sua própria série, que estreou em 2021. Agora, Loki (Tom Hiddleston) é reconhecido no Emmy® 2022 com seis indicações.

  • Melhor Design de Produção em Narrativa de Época ou Programa de Fantasia (Uma Hora ou Mais)
  • Melhor Fotografia em Série de Câmera Única (Uma Hora)
  • Melhor Figurino de Fantasia/Ficção Científica
  • Melhor Composição De Música para Série
  • Melhor Música Original Principal
  • Melhor Edição de Som em série de Comédia ou Drama (Uma Hora)

A série Loki pode ser vista online no Disney+.

Moon Knight


Indicados ao Emmy® 2022: Cavaleiro da Lua

A série protagonizada pelo premiado Oscar Isaac foi uma verdadeira viagem ao Egito e à história de seus deuses antigos. Em termos de reconhecimento, a produção foi selecionada em oito categorias do Emmy® Awards 2022.

  • Melhor Fotografia em Série ou Filme Limitado ou Antologia
  • Melhor Figurino de Fantasia/Ficção Científica
  • Melhor Composição de Música para série limitada, antologia, filme ou especial
  • Melhor Locução de Personagem
  • Melhor Edição de Som em série limitada, antologia, filme ou especial
  • Melhor Mixagem de Som em série ou filme limitado ou antologia
  • Melhor Coordenação de Dublês em série de drama, série limitada, antologia ou filme
  • Melhor Atuação de Dublês

Todos os episódios de Cavaleiro da Lua podem ser vistos online no Disney+.

Star Wars — Visions


Indicados ao Emmy® 2022: Star Wars — Visions

Para além dos filmes e séries de Star Wars, a franquia também se estende às animações. A série antológica animada Visions, que apresenta curtas-metragens com menos de 30 minutos, foi escolhida para concorrer na categoria Melhor Programa de Animação de Curta Duração.

Star Wars: Visions te espera online no serviço de streaming.

What If...?


Indicados ao Emmy® 2022: What If...?

A animação disruptiva da Marvel Studios propõe alternativas diferentes a tudo o que aconteceu nos filmes que compõem o Universo Cinematográfico Marvel (UCM). No Emmy® Awards 2022, a série foi indicada nas seguintes categorias:

  • Melhor Programa de Animação
  • Melhor Performance em Dublagem

Todos os episódios de What If…? estão disponíveis online no Disney+.

Quando Billie Eilish conheceu Lisa


Indicados ao Emmy® 2022: Quando Billie Eilish conheceu Lisa

O curta de Os Simpsons, que tem Billie Eilish e Finneas O'Connell como convidados, é uma proposta divertida que foi indicada na categoria Melhor Programa de Animação de Curta Duração.

Quando Billie Eilish conheceu Lisa pode ser visto online no serviço de streaming.

O Mundo Segundo Jeff Goldblum


Indicados ao Emmy® 2022: O Mundo Segundo Jeff Goldblum

Protagonizada pelo ator Jeff Goldblum e produzida pela National Geographic, a série convida a descobrir as surpreendentes conexões que podem existir no mundo por meio de histórias relacionadas à ciência. A produção foi indicada na categoria Melhor Apresentação em Série ou Especial Não Ficção.

Todos os episódios de O Mundo Segundo Jeff Goldblum estão online no Disney+.

Indicados ao Emmy® 2022: curta mais produções indicadas com o Combo+

O Combo+ te oferece a chance de aproveitar todos os títulos encontrados no Disney+ e Star+ a um preço imperdível.

Dessa forma, não somente é possível assistir ou reviver qualquer uma das produções mencionadas, como também acessar mais títulos indicados ao Emmy® 2022, como Only Murders in the Building, The Dropout, Pam & Tommy, Dopesick, American Crime Story: Impeachment, entre outros.

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