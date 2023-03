Indicados ao Emmy® 2022: As séries e filmes que você pode assistir no Disney+

Saiba quais produções foram escolhidas para concorrer ao Emmy® Awards 2022 que estão disponíveis no serviço de streaming.

Começou a contagem regressiva para os Prêmios Emmy® 2022. Nesta terça-feira, 12 de julho, foram anunciados os indicados aos prêmios da 74ª edição, que será realizada dia 12 de setembro, em Los Angeles. Há muitas séries, filmes e documentários do Disney+ indicados em diversas categorias do prêmio.

Descubra a seguir, quais são as produções que podem ganhar algumas das estatuetas do Emmy® 2022:







Indicados ao Emmy® 2022: The Beatles - Get Back

O premiado documentário, dedicado à icônica banda britânica The Beatles, foi indicado em cinco categorias:

Melhor Direção em Programa Documental/Não-Ficção

Melhor Edição de Imagem em Programa de Não-Ficção

Melhor Série Documental ou de Não-Ficção

Melhor Edição de Som em Programa De Não-Ficção ou Realidade

Melhor Mixagem de Som em Programa de Não-Ficção ou Realidade

Indicados ao Emmy® 2022: O Livro de Boba Fett

A série sobre o caçador de recompensas Boba Fett, pertencente ao universo Star Wars e foi indicada em quatro categorias:

Melhor Figurino de Fantasia/Ficção Científica

Melhor Edição de Som em Série de Comédia ou Drama

Melhor Efeitos Visuais Especiais em uma Temporada ou em um Filme

Melhor Coordenação De Dublês para Série Drama, Série Limitada, Antologia ou Filme

O Livro de Boba Fett está online no serviço de streaming.







Indicados ao Emmy® 2022: Tico e Teco - Defensores da Lei

O divertido longa-metragem Tico e Teco: Defensores da Lei mistura animação e live-action e apresenta as novas aventuras da dupla de esquilos. O filme foi indicado como Melhor Filme para Televisão no Emmy® 2022.

Tico e Teco: Defensores da Lei pode ser visto online no Disney+.







Indicados ao Emmy® 2022: Gavião Arqueiro



A série original da Marvel Studios, estrelada pelo vingador Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), recebeu duas indicações ligadas aos incríveis feitos vistos nos episódios. Elas são:

Melhor Coordenação de Dublês para Série de Comédia ou Programa de Variedade

Melhor Desempenho de Dublês

Gavião Arqueiro pode ser visto online no serviço de streaming.







Indicados ao Emmy® 2022: Loki



Um dos vilões favoritos dos fãs da Marvel ganhou sua própria série, que estreou em 2021. Agora, Loki (Tom Hiddleston) é reconhecido no Emmy® 2022 com seis indicações.

Melhor Design de Produção em Narrativa de Época ou Programa de Fantasia (Uma Hora ou Mais)

Melhor Fotografia em Série de Câmera Única (Uma Hora)

Melhor Figurino de Fantasia/Ficção Científica

Melhor Composição De Música para Série

Melhor Música Original Principal

Melhor Edição de Som em série de Comédia ou Drama (Uma Hora)

A série Loki pode ser vista online no Disney+.







Indicados ao Emmy® 2022: Cavaleiro da Lua



A série protagonizada pelo premiado Oscar Isaac foi uma verdadeira viagem ao Egito e à história de seus deuses antigos. Em termos de reconhecimento, a produção foi selecionada em oito categorias do Emmy® Awards 2022.

Melhor Fotografia em Série ou Filme Limitado ou Antologia

Melhor Figurino de Fantasia/Ficção Científica

Melhor Composição de Música para série limitada, antologia, filme ou especial

Melhor Locução de Personagem

Melhor Edição de Som em série limitada, antologia, filme ou especial

Melhor Mixagem de Som em série ou filme limitado ou antologia

Melhor Coordenação de Dublês em série de drama, série limitada, antologia ou filme

Melhor Atuação de Dublês

Todos os episódios de Cavaleiro da Lua podem ser vistos online no Disney+.







Indicados ao Emmy® 2022: Star Wars — Visions

Para além dos filmes e séries de Star Wars, a franquia também se estende às animações. A série antológica animada Visions, que apresenta curtas-metragens com menos de 30 minutos, foi escolhida para concorrer na categoria Melhor Programa de Animação de Curta Duração.

Star Wars: Visions te espera online no serviço de streaming.







Indicados ao Emmy® 2022: What If...?



A animação disruptiva da Marvel Studios propõe alternativas diferentes a tudo o que aconteceu nos filmes que compõem o Universo Cinematográfico Marvel (UCM). No Emmy® Awards 2022, a série foi indicada nas seguintes categorias:

Melhor Programa de Animação

Melhor Performance em Dublagem

Todos os episódios de What If…? estão disponíveis online no Disney+.







Indicados ao Emmy® 2022: Quando Billie Eilish conheceu Lisa



O curta de Os Simpsons, que tem Billie Eilish e Finneas O'Connell como convidados, é uma proposta divertida que foi indicada na categoria Melhor Programa de Animação de Curta Duração.

Quando Billie Eilish conheceu Lisa pode ser visto online no serviço de streaming.







Indicados ao Emmy® 2022: O Mundo Segundo Jeff Goldblum



Protagonizada pelo ator Jeff Goldblum e produzida pela National Geographic, a série convida a descobrir as surpreendentes conexões que podem existir no mundo por meio de histórias relacionadas à ciência. A produção foi indicada na categoria Melhor Apresentação em Série ou Especial Não Ficção.

Todos os episódios de O Mundo Segundo Jeff Goldblum estão online no Disney+.





Indicados ao Emmy® 2022: curta mais produções indicadas com o Combo+

O Combo+ te oferece a chance de aproveitar todos os títulos encontrados no Disney+ e Star+ a um preço imperdível.

Dessa forma, não somente é possível assistir ou reviver qualquer uma das produções mencionadas, como também acessar mais títulos indicados ao Emmy® 2022, como Only Murders in the Building, The Dropout, Pam & Tommy, Dopesick, American Crime Story: Impeachment, entre outros.